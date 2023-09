Se volete l’iPhone con USB-C veloce il cavo ve lo dovete comprare

Tra le peculiarità dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max c’è, il supporto alla tecnologia USB 3 fino a 10 Gbits al secondo.

Per il trasferimento dei dati dall’iPhone 15 Pro al computer (Mac o PC) è possibile sfruttare un cavo da USB‑C (il connettore dei nuovi iPhone) a USB-C/Thunderbolt. Per ottenere la massima velocità nel trasferimento dati serve però un cavo che Apple non include nella confezione (di serie è incluso un cavo di ricarica USB‑C da 1 metro ma questo non supporta i 10 Gbps: è un più economico cavo USB 2.0 con attacco type-C).

Apple riferisce che il nuovo connettore USB‑C di Phone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max è “superpotente” con la velocità dell’USB 3, offrendo velocità “fino a 20 volte superiore rispetto a USB 2” e che l’USB 3 dei nuovi dispostivi supporta velocità di trasferimento nettamente superiori (“20 volte più veloce rispetto a prima”) e un’uscita video HDR fino a 4K e 60 fps.

Per avere la massima velocità di trasferimento dati via cavo dai nuovi iPhone 15 Pro al computer e altri vantaggi si dovrebbe in pratica sfruttare un cavo Thunderbolt 4 (attacco USB-C).

Cavo Apple costoso ma ci sono quelli di terze parti…

Apple vende già da tempo un (costoso) cavo Thunderbolt 4 da 1 metro (79,00 euro sull’Apple Store online), per consentire di trasferire dati via USB 3 (fino a 10 Gbps); questo cavo è compatibile con le periferiche video DisplayPort (HBR3) e la ricarica fino a 100W. Ha un rivestimento nero intrecciato e si avvolge senza attorcigliarsi, e – oltre che per collegare un iPhone 15 Pro al Mac – può essere usato per collegare un Mac con porta Thunderbolt 3 o 4 (USB‑C) a monitor e dispositivi Thunderbolt (USB‑C) e USB, come Studio Display, Pro Display XDR, dock e dischi esterni. Su Amazon si trovano cavi USB4 molto più economici rispetto a quelli Apple (es. questo a 17,95 €, oppure questo da 25,99€ o quest’altro ancora – certificato Intel – a 33,39€).

L’adattatore da USB-C a Lightning

Apple ha anche creato un adattatore da USB-C a Lightning, proposto a 35€ e utile per collegare accessori Lightning a un iPhone o iPad con porta USB‑C per ricarica, trasferimento dati e audio. Forse un motivo valido per il quale si potrebbe volere questo dongle è – come spiega Apple – la compatibilità con la maggior parte delle auto, incluse quelle che supportano CarPlay (è possibile collegare un cavo USB dalla propria auto direttamente al connettore USB‑C dell’iPhone).

In un documento di supporto tecnico sul sito Apple, si legge che l’adattatore da USB-C a Lightning supporta massimo 24W, supporta i dati e l’audio.