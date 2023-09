I prezzi di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, tra voci e indizi tutte le ipotesi

Quanto costeranno iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra? La domanda arriva tra le prime nel mezzo di quelle che si agitano nella mente degli appassionati Apple e di tutti coloro che vorrebbero cambiare il proprio smartphone e attendono di vedere quali saranno le novità dei nuovi modelli.

Rispondere al quesito equivale a leggere la palla di cristallo. Interpretare le intenzioni di Apple, come è ovvio, è un esercizio complicato e sempre a rischio di essere vanificato dagli annunci e lo è tanto più quando si tratta di prezzi.

Questo accade perché Apple quando lancia un prodotto mette in conto una lunghissima serie di variabili alcune delle quali sfuggono totalmente sia al semplice osservatore che degli analisti e giornalisti più introdotti.

Un ad esempio? Lo scorso anno era stato previsto un aumento di prezzo che di fatto si è materializzato solo ed esclusivamente su alcuni mercati (tra cui il nostro) per effetto del rafforzamento del dollaro. In altre occasioni si era parlato di prezzi più bassi che poi alla fine non abbiamo visto.

Quest’anno però ci sono buoni motivi per ritenere che il tambureggiare delle voci (che risalgono addirittura al gennaio 2023) su un incremento del prezzo di alcuni modelli fino al 10%, avrà un reale riscontro.

Perchè Apple potrebbe aumentare i prezzi…

Le ragioni per cui Apple martedì potrebbe annunciare un aumento dei prezzi sono molteplici e differenziate. Alcune ricadono in un contesto generale e altre in un contesto specifico dei prodotti che verranno annunciati.

Da una parte c’è l’inflazione. Anche se la corsa dei prezzi, specialmente in USA, ha rallentato, non si è ancora fermata in nessun luogo del mondo. Costano di più materiali, ricerca e sviluppo e lavoro. Costano di più i carburanti (e le prospettive al proposito non sono buone) e i trasporti.

C’è poi sul piatto un problema che riguarda i partner Apple. Cupertino progressivamente sta riducendo la sua dipendenza dalla Cina per affidarsi a stabilimenti che sono collocati in altri paesi del mondo, Vietnam, India, Brasile ad esempio. Anche se i costi per l’assemblaggio in alcune di queste nazioni non sono molto diversi da quelli praticati dalla Cina, ci sono sul piatto investimenti (di Foxconn e Pagatron che restano i due principali riferimenti per la costruzione degli iPhone) che vengono messi in atto per realizzare nuove fabbriche. E questi investimenti si pagano.

Infine (e questo potrebbe essere l’aspetto più influente) i nuovi iPhone, in particolare i nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra, saranno anche segnati da nuove componenti e nuovi materiali. Pensiamo ad esempio al titanio per i bordi, il processore A17 da 3 nanometri e lo zoom periscopico dell’iPhone 15 Ultra.

… oppure non aumentarli

In questo scenario va però messo in conto anche un altro fatto che spesso quando leggete notizie su siti americani (e anche Italiani) non viene preso in considerazione ma che va assolutamente messo in conto. Parliamo del valore del dollaro.

Proprio il cambio tra euro e dollaro lo scorso anno aveva determinato l’aumento dei prezzi degli iPhone (e di tantissimi altri prodotti Apple). Una scelta obbligata e determinata dal fatto che dal settembre del 2021 al settembre del 2022 il dollaro era cresciuto di circa il 15% nel cambio con l’euro: da 1,18 alla parità. E l’aumento dei prezzi dei nuovi modelli in Europa, se si va guardare, era stato più meno di questa entità.

Quest’anno l’Euro ha migliorato, anche se non in maniera decisiva, la sua posizione nel rapporto con il dollaro. Attualmente viene cambiato intorno ad 1.07 dopo essere arrivato a 1.11. Le previsioni degli analisti (che sono sempre soggette ad una serie di variabili) sono per un consolidamento intorno a questo valore almeno fino ad inizio anno prossimo.

Non è detto che Apple sia tanto generosa da passare ai clienti europei questo vantaggio, ma la possibilità di non aumentare o se non altro di non farlo nella proporzione che si prevede negli USA, ci sarebbe.

Altro elemento che potrebbe indurre Apple a non aumentare i prezzi sono più generali. In un settore, quello degli smartphone, dove diventa sempre più complicato spingere i clienti ad aggiornare anno su anno, un massiccio (per gli USA) o un secondo (per l’Europa) aumento di costo potrebbe influire negativamente sulle prospettive di vendita di iPhone.

Apple potrebbe essere di fronte, quindi, ad un dilemma: limare il suo ricchissimo e impareggiato dalla concorrenza, margine (intorno al 45%) sulla vendita degli iPhone oppure aumentare il prezzo? In pratica le converrà vendere meno (come pensano alcuni) per guadagnare di più o guadagnare meno e vendere di più?

In attesa di capire che cosa succederà a questo punto vediamo quali potrebbero essere, secondo le voci più attendibili sui prezzi degli iPhone.

Prezzo di iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Partiamo da una buona notizia. Mentre iPhone 14 nei paesi europei era aumentato di circa il 10% rispetto ad iPhone 13 (iPhone 14 Plus non faceva testo, in quanto nuovo come prodotto), iPhone 15 e iPhone 15 Plus non dovrebbero aumentare di prezzo da nessuna parte.

Su questo praticamente tutti gli osservatori sono concordi e non dovrebbero esserci sorprese. Per la questione cambio di cui diciamo sopra, anzi qui da noi potrebbe addirittura esserci spazio (per la ragione del cambio di cui sopra) per un leggero ribasso.

Non ci crediamo molto ma nella tabella che pubblichiamo qui di sotto proviamo ad ipotizzare cali di prezzo tra il 2 e il 5% che sarebbero ampiamente nella forbice di oscillazione di cambio.

Prezzo di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra

Intorno ad iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (come dovrebbe chiamarsi il nuovo modello da 6,7 pollici) sono sorte la maggior parte delle voci di aumento dei prezzi. Come abbiamo accennato ci sono buone ragioni per ritenere queste voci fondate, almeno sul fronte del mercato interno americano.

Di prezzi in aumento parlano praticamente tutti i commentatori americani. In primis l’affidabile Mark Gurman ma anche l’analista Jeff Pu di Haitong Intl Research. La prospettiva è di un ritocco verso l’alto del 10%.

Ma se tutti concordano sull’aumento di prezzo restano molte differenti sfumature su come questo aumento sarà applicato. Ad esempio ci si può legittimamente chiedere se sarà su tutti e due i modelli di iPhone Pro. Secondo alcune voci recenti la risposta è no. Solo iPhone 15 Ultra, soprattutto per via dello zoom periscopico, potrebbe aumentare di prezzo mentre iPhone 15 Pro resterebbe ancorato ai prezzi attuali di iPone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

C’è anche chi ipotizza che l’aumento di prezzo sarebbe in realtà un aumento del prezzo medio, frutto della cancellazione del modello da 128GB. In pratica per comprare un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Ultra sarebbe necessario spendere di più per via del fatto che il modello che oggi costa meno (1339 €) sparirebbe dall’offerta.

Qui di seguito un’ipotesi dei prezzi che includono anche una ipotetica e per ora non confermata versione da 2 TB. La tesi di un iPhone con 2 TB, specialmente un iPhone 15 Ultra, potrebbe non essere del tutto sballata ma se si guarda i prezzi che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra da 2 TB dovrebbero avere, sorge qualche perplessità: c’è davvero in questa dimensione qualcuno disposto a spendere 2800 euro per un iPhone?