iPhone 15 Pro e Max, i migliori aggiornamenti in anni nelle recensioni USA

Sono lontani gli albori degli smartphone con novità eclatanti ogni anno, ciò nonostante per le prime recensioni USA iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono tra i migliori aggiornamenti introdotti da Apple degli ultimi anni.

Per la prima volta dal 2019 i terminali più potenti di Cupertino diventano non solo più potenti ma anche piacevolmente più compatti, più leggeri e più maneggevoli, anche da usare con una sola mano. Merito del nuovo chassis realizzato in titanio, anche se per alcunil’altro versante della medaglia è dato da più sobri e un filo monotoni.

Tutte le prove su strada concentrano l’attenzione sull’eliminazione della porta Lightning sostituita dal connettore USB-C, che finalmente permette di staccare il cavo di alimentazione dal portatile Mac per collegarlo direttamente a iPhone senza dover più dare la caccia a cavi e adattatori.

Peccato che il cavo incluso nella confezione non supporti il trasferimento dei file ad alta velocità, come rileva TheVerge. Il cambio di nome da Bionic a Pro per il chip Apple A17 segna un deciso balzo nelle prestazioni complessive e soprattutto per quanto riguarda GPU, grafica e videogiochi. La collaborazione di Apple con gli sviluppatori promette di portare sempre più giochi console AAA nelle tasche e tra le mani degli utenti iPhone.

Molto apprezzati anche il tasto azione e i miglioramenti nella fotocamera, definita una delle migliori mai create da Apple, in perticare quella di iPhone 15 Pro Max con obiettivo tetraprismatico con zoom ottico 5x. Per alcuni ora si ha il pareggio con i concorrenti Pixel e Galaxy, secondo Engadget, anche se dettagli e resa notturna annoverano sostenitori da ambo le parti.

Tenendo conto che proprio la fotocamera con zoom ottico 5x è la differenza principale tra i due modelli, diverse recensioni USA indicano che nonostante il maggior prezzo richiesto per iPhone 15 Pro Max può essere la scelta migliore per chi già prevede di scattare tante tante foto, che siano fotografi per lavoro o passione o anche genitori.

L’evoluzione graduale sconsiglia l’upgrade per chi possiede almeno iPhone 13 Pro e più recenti, ma chiunque desideri subito le novità degli ultimi modelli troverà negli iPhone 15 Pro uno degli aggiornamenti più consistenti da diversi anni a questa parte.

