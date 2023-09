Con iOS 17 Foto riconosce cani e gatti, come etichettarli

Era già possibile etichettare persone e luoghi nell’app Foto, ma adesso è possibile fare lo stesso con gatti e cani: ecco come etichettarli in iOS 17 (qui tutto sul nuovo sistema operativo per iPhone).

L’app Foto “Può ora riconoscere anche i gatti e i cani che fanno parte della vostra famiglia”, ha dichiarato Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple, durante la conferenza sviluppatori WWDC 2023.

Considerando che gli animali domestici entrano a far parte a tutti gli effetti di un nucleo familiare, è importante poter ritrovare la foto desiderata tra una miriade di immagini presenti nella galleria. Poterli etichettare con il nome corretto elimina questo problema e permette di trovare rapidamente la migliore foto dei propri cani o gatti.

Cercare foto desiderate e creazione automatica album

Etichettare un’immagine avrà una duplice funzione: non solo permetterà di ricercare una foto specifica, ma anche ottenere una presentazione automatica che riguardi soltanto il proprio animale domestico.

Etichettare un proprio animale domestico è facile e il procedimento è simile all’etichettatura delle persone nell’app Foto. Ecco come fare.

Anzitutto, quando in galleria si hanno più foto di un animale, questo comparirà nella nuova sezione “persone e animali”. Cliccando poi sul cerchio del proprio animale, sarà possibile dargli un nome e, sempre da questa schermata sarà possibile sfogliare la propria galleria e aggiungere altre foto dello stesso animale.

Se cane o gatto non ci sono ancora, collegare iPhone al caricatore

Se avete appena installato iOS 17 è possibile che Foto non abbia ancora completato il riconoscimento degli animali domestici presenti nelle foto della galleria iPhone. Per accelerare i tempi occorre mettere in blocco iPhone e lasciarlo collegarti all’alimentatore.

C’è da sottolineare che animali domestici simili tra loro, come i gatti Siamesi, potrebbero essere raggruppati nello stesso album a causa delle somiglianze. Il dispositivo, tuttavia, dovrebbe imparare a distinguere la differenza tra due o più felini, quando vengono scattate foto di ciascun animale singolarmente.

Attualmente, inoltre, è possibile etichettare solo gatti e cani. Gli altri animali domestici non sono al momento supportati e non possono essere trovati nell’app Foto sotto i tag Persone, Animali domestici e Luoghi. Inoltre, proprio come con le persone, è possibile toccare il cuore accanto alla foto del profilo per fissare le immagini in alto nella pagina.

Poter etichettare i vostri animali domestici come fate con le persone elimina la necessità di creare manualmente un album separato per loro. Inoltre, il dispositivo categorizzerà automaticamente le foto del proprio animale domestico insieme, in modo da poterle trovare in un unico posto.

Qui le 10 novità da provare subito con iOS 17, invece qui le app già pronte per sfruttare i widget interattivi. Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17 il link da seguire è direttamente questo.