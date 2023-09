iPhone 15 e Plus sono quasi pro nelle recensioni USA

Gli utenti che acquistano iPhone 15 e 15 Plus quest’anno hanno sostanzialmente a disposizione specifiche e prestazioni dei modelli 14 Pro del 2022, come rilevano le prime recensioni pubblicate in USA che elencano differenze e novità peculiari dei due novi modelli.

Esattamente come i 14 Pro dello scorso anno abbiamo chip Apple A16 Bionic, fotocamera da 48 MP ma migliorata rispetto al 2022, Dynamic Island su entrambi e la novità del connettore USB-C, ormai standard da anni nell’universo Android, ma benvenuto anche se in super ritardo nell’universo iPhone (e con velocità inferiore rispetto ai modelli Pro).

Anche se ora Apple sfoggia il super chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max, il vantaggio dei chip di Cupertino sulla concorrenza e talmente ampio che per la stragrande maggioranza degli utenti importa poco o nulla avere in chip del 2022 o del 2023.

Rispetto ai Pro 2022, negli iPhone 15 e 15 Plus purtroppo non c’è lo schermo con frequenza elevata di aggiornamento ProMotion e nemmeno il display sempre acceso. Anche per questa ragione alcune recensioni consigliano come alternativa iPhone 14 Pro e Pro Max se reperibili a prezzi scontati, ma ormai fuori dal listino Apple.

Il cambio di design è sottile: non tutti apprezzano le nuove colorazioni, in tinta pastello e molto più tenui rispetto alle generazioni precedenti. Chi sceglie i modelli Pro vuole il massimo ed è disposto a pagarlo, anche ogni anno, invece chi aggiorna i modelli base lo fa ormai ogni tre o quattro anni e per necessità: quest’anno si troverà tra le mani funzioni e specifiche top del 2022 a prezzi più contenuti, come rileva Cnet da cui riportiamo la foto in apertura.

Sia i modelli standard iPhone 15 e Plus che 15 Pro e Pro Max sono considerati uno degli aggiornamenti Apple migliori degli ultimi anni. Tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 15 è in questo approfondimento di macitynet.