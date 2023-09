iPhone 15 Pro ricarica alla stessa velocità di iPhone 14 Pro

Un ultimo rapporto apparso in rete afferma che iPhone 15 Pro manterrà la stessa potenza e velocità di ricarica massima di 27W dell’iPhone 14 Pro, nonostante le voci che parlavano di un aumento a 35W con il passaggio di Apple al connettore USB-C.

Le precedenti voci sulla potenza di ricarica a 35W erano supportate dal fatto che Apple aveva lanciato un caricatore doppio da 35W nel 2022. Inoltre, uno dei benefici attesi del passaggio a USB-C era proprio la velocità di ricarica più rapida.

Tuttavia, secondo il blog giapponese MacOtakara, ciò non avverrà. Invece, si pensa che sia iPhone 15, che i modelli di iPhone 15 Pro, supportino un massimo di 27W per la ricarica.

MacOtakara non cita le sue fonti, quindi fino a quando la gamma di iPhone 15 non potrà essere testata, è possibile sperare che il rapporto sia errato. Tuttavia il sito ha una buona reputazione per le precisione nelle informazioni pre lancio.

Con le prime recensioni del nuovo iPhone attese già per il 19 settembre, è probabile che il blog abbia ragione. Quasi certamente, infatti, le prime prove avranno confermato la velocità di 27W e si aspetta solo la fine dell’embargo per dare l’ufficialità di queste informazioni.

Il passaggio al connettore USB-C, forzato dalla normativa dell’UE, sembra non aver portato alcun vantaggio rispetto al Lightning per gli utenti di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Per i modelli iPhone 15 Pro, offre invece velocità di trasferimento dati più rapide, che consentiranno, ad esempio, ai registi di girare video direttamente su unità esterne.

Ovviamente il vantaggio è che anche iPhone finalmente potrà essere collegato tramite lo stesso cavo USB-C di altri dispositivi, inclusi diversi prodotti Apple che ormai lo utilizzano da tempo.

