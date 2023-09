Disponibili iOs 17 e iPadOs 17, ecco come scaricarli e perchè

Preannunciato nei giorni del lancio di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, sono ora disponibili per il download iOS 17 e iPadOs 17. Apple, come previsto, ha infatti rilasciato pochi minuti fa la nuova versione del sistema operativo di cui abbiamo parlato molto fin dallo scorso giugno, quando aveva debuttato per la prima volta.

Il più atteso, visto il numero di dispositivi interessati, è certamente iOS 17. Era stato disponibile solo in versione preliminare per sviluppatori e beta tester, ora invece la versione definitiva del sistema operativo può essere scaricata e installata da tutti gli utenti di iPhone.

Le nuove funzioni sono moltissime anche se quelle davvero decisive si concentrano nel settore della comunicazione. Ne parliamo nel dettaglio e con tutti gli approfondimenti necessari nella nostra guida. Tra queste le innovazioni più importanti sono in questo articolo. Ma in sintesi possiamo dire qui che iOs 17 porta

una funzione che permette di trascrivere automaticamente le chiamate alla segreteria e di respingere quelle non conosciute

Un'app Messaggi ricca di novità e più flessibile

miglioramenti importanti a FaceTime con la connessione diretta ad Apple TV in modalità “continuity” per avere il video sulla TV

StandBy un sistema che trasforma iPhone in una sorta di piccolo schermo smart quanto è in ricarica e collocato su un piano

Apple ha previsto anche gli ovvi importanti aggiornamenti di sicurezza, più privacy e una nuova applicazione denominata Diario. In arrivo c’è anche Airdrop più flessibile (è in grado tra le altre cose di continuare lo scambio di file anche via Internet) ma sia Diario che il completamento delle nuove funzioni di Airdrop, arriveranno solo più avanti con successivi aggiornamenti

Qualche consiglio prima di scaricare

Ora che iOS 17 è disponibile per il download e prima di scaricare, vi consigliamo anche di dare un’occhiata al nostro articolo che vi dà qualche consiglio su cosa fare prima di affrontare il download e soprattutto prima dell’installazione.

La prima cosa che dovreste mettere in conto è un back up. Se avete iCloud con attivata la specifica funzione questa non è faccenda che vi riguarda. In caso contrario leggetevi sempre il nostro articolo precedente che vi offre diversi consigli.

Un aspetto importante da tenere sempre in considerazione ogni volta che arriva un nuovo sistema operativo è che si deve avere un pizzico di cautela. Se usate applicazioni critiche attendete che siano aggiornate. Se l’uso di iPhone per voi è vitale, allora potrebbe essere una buona idea attendere comunque alcuni giorni per il download.

Se siete tra i dubbiosi e potete aspettare, disattivate gli aggiornamenti automatici come vi spieghiamo qui.

Per scaricare

Chi si sentisse pronto può procedere a verificare se il sistema operativo è effettivamente disponibile ricorrendo al pulsante che troverete in Generali –> Aggiornamenti. Apple infatti rilascia l’update “a blocchi” e potrebbe non essere immediatamente disponibile anche dalla vostra postazione. Per poter procedere subito la carica della batteria di iPhone e iPad deve essere superiore al 50%, in alternativa il dispositivo deve essere collegato all’alimentatore.

Se non vedete iOs 17 ricordatevi che non tutti gli iPhone che fanno girare iOs 16 sono compatibili con il nuovo sistema operativo. Lo potete avere solo se usate, ovviamente oltre a iPhone 15 e iPhone 15 Pro, uno dei seguenti telefoni

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ª generazione e successive)

Ricordatevi anche che dovete avere pazienza. Anche se la dimensione del pacchetto varia da dispositivo a dispositivo si parla sempre di grandi quantità di dati. Giusto per avere qualche riferimento, in passato alcune distribuzioni sono arrivate a pesare anche oltre 2 GB.

Ma si deve considerare di avere almeno il doppio di questo spazio libero perché vengono svolte operazioni di installazione che richiedono molto più spazio di quello effettivamente occupato dal vero e proprio pacchetto.

C’è anche iPadOS 17

Tradizionalmente iPadOS è sempre stato rilasciato in contemporanea con iOS. Solo lo scorso anno non era stato così. Quindi anche iPadOs 17 come diciamo sopra è arrivato oggi.

Per esso valgono quasi tutte le novità “sottopelle” di iOs 17. Le novità più importanti sono

App salute è ora compatibili anche con iPad

Schermata di blocco personalizzabile e attività in tempo reale come per iOs 16 e iOs 17

Widget interattivi

Ci sono anche le novità di messaggi e quelle di FaceTime che abbiamo elencato sopra per iOs 17. Trovate tutto nel nostro articolo specifico su iPadOs 17.

È compatibile con tutti gli iPad precedenti. Rispetto allo scorso anno rimangono fuori la quinta generazione di iPad, che dunque non sarà aggiornabile, così come non saranno aggiornabili a iPadOS 17 gli iPad Pro da 9,7 pollici.

Prima di scaricare leggetevi i consigli che abbiamo pubblicato sopra per iOs 17.

