iPhone 15 potrebbe avere ricarica veloce fino a 35W

Con la transizione a USB-C, gli iPhone 15 offriranno la ricarica veloce fino a 35W. Lo afferma il sito 9to5Mac spiegando che questa peculiarità è stata riferita loro da fonti del settore, e che se non tutti almeno su alcuni modelli dovrebbe essere offerta la possibilità della ricarica veloce con alimentatore fino a 35W.

Attualmente gli iPhone 14 offrono la ricarica rapida con caricabatteria fino a 27W e i modelli Pro possono essere caricati più velocemente. È necessario un cavo Apple da USB-C a Lightning e un alimentatore da USB-C Apple da 20W o superiore per caricare velocemente iPhone 12 e modelli successivi.

Per la ricarica a 35W di iPhone 15 si potrebbero sfruttare gli alimentatori da 30W o superiore del MacBook Air o l’alimentatore da 35W a doppia porta USB-C.

Voci di iPhone 15 con supporto a ricarica rapida massima da 35W non sono nuove e in precedenza anche l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito questa novità grazie all’integrazione del connettore USB-C, e di caricabatterie e cavi USB-C certificati da Apple con il logo MFi. Non è da escludere che la ricarica rapida con supporto dei 35W sia riservata agli iPhone Pro. Ricordiamo che grazie all’USB Power Delivery iPhone 8 o successivi si ricaricano dallo 0 al 50% in 30 minuti; i tempi di ricarica variano ad ogni modo a seconda di fattori ambientali (potrebbe anche on funzionare in condizioni troppo fredde o troppo calde).

Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 e iPhone 15 Plus lo trovate in questo articolo; invece per l’elenco novità della gamma 15 Pro fate riferimento a questo articolo.