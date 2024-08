iOS 18 e macOS Sequoia arrivano a metà settembre

Pubblicità

La versione definitiva di macOS Sequoia, il sistema operativo per Mac, arriverà a metà settembre.

A riferirlo è il sito Macrumors spiegando che mentre i nuovi aggiornamenti di iOS sono tipicamente sempre arrivati a settembre, negli anni recenti le nuove versioni di macOS sono arrivate a settembre, ottobre e anche a novembre.

Quest’anno, secondo Macrumors Apple intende offrire la nuova versione di macOS‌ insieme a iOS 18 e non a ottobre come avvenuto con macOS Ventura.

La disponibilità dell’aggiornamento a macOS Sequoia insieme a quelli di iOS 18/iPadOS 18, permetterà agli utenti di sfruttare da subito funzionalità cross-platform come l’iPhone mirroring (per accedere e usare ogni funzione di iPhone direttamente da Mac), anche se questa non sarà disponibile da subito per gli utenti nell’UE.

Altra novità per la quale bisognerà attendere è Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale per Mac, iPhone e iPad: questa (disponibile sui Mac più recenti con chip M1 o seguenti) permette di comprendere e generare testi e immagini, eseguire azioni nelle app e attingere dal contesto personale per semplificare attività di tutti i giorni. Apple Intelligence arriverà con i successivi aggiornamenti a iOS 18.1 e ‌macOS Sequoia‌ 15.1 (le beta sono già nelle mani degli sviluppatori).

Apple ha già distribuito sette versioni beta di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, ecc. Una possibile data per il rilascio del nuovo sistema operativo per Mac potrebbe essere il 10 settembre, una decina di giorni prima della vendita della lineup iPhone 16 che a questo punto potrebbero essere ufficialmente commercializzati dal 20 settembre.

macOS Sequoia funziona su iMac 2019 e seguenti, iMac Pro 2017 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, MacBook Air 2020 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, MacBook Pro 2018 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono già disponibili per i beta tester.

