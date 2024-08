Tesla Semi avvistato in Europa per la prima volta

Pubblicità

Tra le numerose rivoluzioni preannunciate da Elon Musk, quella del trasporto pesante ha davvero faticato prima di arrivare in Europa: per la prima volta il camion tutto elettrico Tesla Semi è stato avvistato in Europa.

Annunciato in quel che sembra un ormai lontanissimo 2017 dal unto di vista tecnologico, Tesla Semi ha iniziato subito a percorrere strade e autostrade USA: gli avvistamenti in foto e video sui social non si contano. Ma anche in USA in ben sette anni sono ancora pochissimi e grandi nomi come partner di test e prova che Tesla sembra selezionare con molta cura.

Ancora una volta le previsioni di Elon Musk vanno prese con tempistiche sensibilmente più lunghe delle sue. Sono serviti sette anni per portare il primo Tesla Semi avvistato sulle strada in Europa, anche se non sulle sue gomme.

Trasportato su di un altro camion la motrice Tesla Semi sembra destinata ad Hanover, dove farà bella mostra di sé alla fiera di settore IAA Transportation 2024. Si tratta di un evento top per i settori logistica, veicoli commerciali e in generale per i trasporti.

All’evento saranno presenti anche tuti i pezzi grossi storici del trasporto pesante su gomma del Vecchio Continente. Tra questi Mercedes-Benz Trucks, Man Truck & Bus SE, Scania, Volvo e altri ancora. Tesla dovrà vedersela contro questi e anche contro altri camion tutti elettrici come Volta. In questo articolo riportiamo le foto di Tesla Semi di Esther Rebers pubblicati su X.

Difficile prevedere come si svilupperà il destino di Tesla Semi in Europa, in ogni caso questo è solo uno dei primi passi. Negli scorsi giorni una ricerca di personale Tesla per un Business Development Manager in Europa con sede di lavoro a Berlino oppure Amsterdam, oltre alle dichiarazioni in merito del dirigente Tesla Semi USA.

