iPhone 16 Pro Max, la parola a DXOMark nel supertest sulla fotocamera

DXOMark, sito web noto per le classifiche sulle fotocamere di smartphone, obiettivi e affini, ha presentato il suo approfonfito “camera test” dedicato ad iPhone 16 Pro Max, risultati ttenuti al termine prove con 3000 scatti fotografici e 150 ore di registrazione video.

Il test ha l’obiettivo di misurare le performance degli smartphone tenendo conto di qualità di foto, video e zoom dal punto di vista dell’utente finale.

L’iPhone 16 Pro Max si classifica quarto nella classifica di DXOMARK, e prima dello smartphone di Apple, dal punto di vista della fotocamera sul podio abbiamo: Huawei Pura 70 Ultra, Google Pixel 9 Pro XL e Honor Magic6 Pro.

“Come i suoi predecessori”, scrive DXOMark, “l’ultimo top di gamma di Apple, l’iPhone 16 Pro Max, ottiene ottimi risultati nei Camera test DXOMARK, arrivando a un punteggio complessivo che permette di collocarlo tra i migliori smartphone per l’imaging. Brilla in modo particolare nella modalità video, nella quale offre risultati migliori di qualunque altro dispositivo che abbiamo testato. Supera in modo considerevole il principale competitor, il Samsung Galaxy S24 Ultra, sia in questa area, sia nelle foto”.

Ancora: “Nonostante l’hardware della fotocamera principale sul Pro Max sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto al precedente modello, Apple è riuscita a ottenere miglioramenti in una gamma di qualità delle immagini e nelle prestazioni della fotocamera. In modalità video, il nuovo iPhone di nuovo riesce a conquistare il primo posto nella nostra classifica grazie a ottimi risultati ottenuti nei test ovunque con la risoluzione 4K, e con il frame rate variabile a 60fps. Inoltre, il top di gamma Apple offre la nuova modalità 4K /120fps e una serie di modalità “Pro” che permettono la personalizzazione delle impostazioni, con funzionalità non disponibili in dispositivi concorrenti. Nella modalità foto la fotocamera beneficia di funzionalità di elaborazione migliori e nuove opzioni di editing. Ci hanno colpito particolarmente le performance migliorate nella gestione del colore con le impostazioni di default”.

Secondo DXOMARK, iPhone 16 Pro Max è lo smartphone migliore per registrare video. Tra i “pro” a favore del telefono: le eccellenti funzioni per scattare foto e girare video, il range dinamico con tutti i livelli di zoom, l’accurato bilanciamento del bianco e il rendering naturale dei colori, gli accurati livelli di dettagli e texture in piena luce, il veloce e accurato autofocus, le funzionalità di stabilizzazione video. Tra i “contro”: l’inconsistenza di dettagli lungo tutta l’escursione focale, l’assenza di dettagli nelle foto ultra-wide, la profondità di campo ridotta che mostrano soggetti con sfondi sfuocati nelle foto di gruppo, la presenza di artefatti (effetti glare, ghosting, ringing e aliasing) in alcuni scatti.