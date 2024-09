iPhone 16 Pro Max, le spedizioni slittano a ottobre

Pubblicità

Pochi minuti dopo l’inizio dei preordini di tutte le novità Apple introdotte il 9 settembre, le tempistiche di consegna del modello iPhone 16 Pro Max sono cominciate ad aumentare: prima con attesa di una settimana, poco dopo a due settimane, per arrivare ora a quasi un mese di attesa, fino a ottobre inoltrato.

Nel momento in cui scriviamo il negozio Apple Store online in Italia indica iPhone 16 Pro Max con prima consegna utile tra il 7 e il 14 ottobre, quindi poco meno di un mese dopo l’inizio della commercializzazione del 20 settembre. Il posticipo vale per tutte le capacità di archiviazione e in tutte le colorazioni.

Invece la maggior parte degli iPhone 16 Pro è rimasta disponibile più a lungo, anche se ora per alcune colorazioni e capacità le date cominciano a slittare avanti nel tempo. Per esempio i modelli sia da 512 GB che da 1TB sono indicati in arrivo tra il 30 settembre e il 7 ottobre, questo per tutte le colorazioni. Invece per le capacità inferiori la disponibilità rimane per il momento ancora il 20 settembre.

Infine, sempre nel momento in cui scriviamo, non sembrano esserci problemi per iPhone 16, iPhone 16 Plus, Apple Watch Series 10, AirPods 4 e Apple Watch Ultra 2 che continuano a essere indicati in arrivo il primo giorno utile, venerdì 20 settembre.

Preordini su Amazon anche a rate, senza interessi e senza busta paga

Ricordiamo che per tutte le novità Apple i preordini sono disponibili anche su Amazon, anche a rate, senza busta paga e senza finanziamento, qui di seguito i collegamenti per preordini e acquisto: