Steve Wozniak, il genio buono di Apple compie 70 anni

Il mitico Woz si ama o si odia ma, chi ha ascoltato i suoi interventi, letto le sue interviste e conosce la sua storia, non può che amarlo: Steve Wozniak cofondatore di Apple è nato l’11 luglio del 1950, così proprio in queste ore festeggia i suoi 70 anni con una serie di eventi speciali.

Visto l’importante traguardo anagrafico il Woz ha deciso che la festa proseguirà per ben 11 giorni, fino al 21 agosto. Si inizia con una speciale diretta sui social, ma solo Twitter e Twich, visto che il Woz ha abbandonato Facebook nel 2018 e recentemente ha denunciato YouTube perché ha lasciato che si usasse la sua immagine per una truffa online. Nell’incontro online con l’inventore di Apple I e di Apple II, due macchine che hanno contribuito non poco a creare il mercato dei personal computer, ci saranno ospiti speciali tra cui George Takei, Jay Leno e Emmylou Harris.

I fan del Woz di tutto il mondo potranno poi divertirsi con una maratona di giochi e competizioni quotidiani, inclusa la pubblicazione di una immagine di un luogo che li rende felici. Al termine delle sfide giornaliere dopo il 21 agosto i vincitori delle varie sfide a tema verranno selezionati e premiati con magliette autografate. I primi cinque vincitori rideranno in regalo dispositivi e prodotti Apple, tra cui un MacBook Air 13”, Airpods, iPhone SE, iPad e Apple Watch, anche questi autografati dal Woz.

Vinceranno gli utenti e i post che «celebrano al meglio i valori che il Woz ama» come l’onesta è l’integrità. Per partecipare occorre fare una donazione di almeno un dollaro o fare in modo che qualcuno la effettui per nostro conto. Ma oltre il divertimento, il vero obiettivo della festa di Wozniak per i suoi 70 anni è la beneficienza: tutte le somme raccolte saranno devolute a una organizzazione per lo sviluppo dei giovani nelle comunità bisognose, con programmi di tutoraggio e altro ancora. Il programma completo è disponibile qui.