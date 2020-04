iPhone 9 appare ancora online, cresce l’attesa per il nuovo iPhone SE

In attesa della presentazione ufficiale da parte di Apple entro questo mese di aprile, persiste la diatriba sul nome del prossimo iPhone economico, nel frattempo iPhone 9 viene ancora citato online sia in Cina che in USA: Ricordiamo che alcuni avevano anticipato l’arrivo di un nuovo iPhone SE 2020 già la scorsa settimana. Anche se il lancio non c’è stato è possibile che Cupertino lo possa presentare con un comunicato stampa un giorno qualsiasi di questo mese: secondo altre anticipazioni la data da segnare a calendario è il 15 aprile con disponibilità a partire dal 22 dello stesso mese.

Tralasciando per un momento il dibattito sul nome, iPhone 9 online è indicato con una vetrina dedicata, costruita però semplicemente come un segnaposto nel database del rivenditore web JD.com, priva di prezzo reale e di qualsiasi specifica tecnica.

L’immagine che riportiamo in questo articolo mostra un telo rosso che compre il terminale e un prezzo fittizio di 9999.00 dollari. L’altro riferimento a iPhone 9 online dagli USA è invece segnalato dal leaker Jon Posser: il terminale atteso viene indicato nell’elenco dei terminali accettati per il ritiro e la permuta per l’acquisto di un nuovo iPhone.

È atteso da anni l’arrivo di un nuovo iPhone economico per sostituire l’ormai datato iPhone SE, ormai fuori listino ma ancora reperibile sul mercato dei ricondizionati o proveniente da stock proposti online in sconto. iPhone SE è stato molto apprezzato non solo per il prezzo più abbordabile, che permette di accedere all’ecosistema di Cupertino contenendo la spesa rispetto ai top di gamma, ma anche per le dimensioni compatte, oltre che costituire un terminale Apple più allettante per i mercati emergenti.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1246770058510118912/photo/1

Il nuovo iPhone 9 o iPhone SE 2020 è indicato da tempo esteticamente simile se non addirittura identico a iPhone 8, quindi con schermo da 4,7”, invece di 6,1” di iPhone 11. A fronte di un design stagionato, prestazioni e specifiche sarebbero in linea con gli attuali terminali top di Apple, incluso il processore Apple A13, 3GB di memoria RAM, Storage compreso tra 64GB e 256GB, una sola fotocamera sul retro e niente Face ID, rimpiazzato dallo storico Touch ID per contenere costi e prezzo. In USA è previsto a partire da 399 dollari: tutto quello che sappiamo di iPhone 9 o iPhone SE 2020 è riassunto in questo articolo.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.