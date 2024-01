Gli smartphone di seconda mano si vendono come il pane, in testa Apple e Samsung

Il mercato degli smartphone di seconda mano è in piena espansione, con 309,4 milioni di unità vendute nel 2023.

A riferirlo è IDC – società di market intelligence, servizi di advisory ed eventi nell’ambito ICT – spiegando che i numeri sono in crescita di quasi il 10% rispetto allo stesso anno. Tenendo conto delle ultimi analisi, IDC ipotizza che la crescita di questo mercato continuerà con un tasso annuo di crescita composto dell”8,8%, arrivando alle 431,1 milioni di unità entro il 2027.

Mettendo insieme dispositivi nuovi (1,3 miliardi) e dispositivi usati venduti nel 2023, si evince che un dispositivo ogni cinque venduto lo scorso anno, è usato.

A guidare il mercato in questione sono, come è facile immaginare, Apple e Samsung. La Mela domina il settore e Counterpoint indica il 49% di market share a livello globale nei dispositivi usati; CS Insights parla addirittura di un 82% di market share; qualunque siano i numeri reali, Apple è sicuramente il brand più desiderato nel mercato dell’usato.

IDC riferisce ancora che la frequenza di aggiornamento dei nuovi telefoni (il tempo che passa prima dell’acquisto di un nuovo prodotto) in molti mercati sviluppati ha ora superato i 40 mesi, elemento che causa carenza nelle disponibilità di magazzino di vari specialisti dell’usato. “Con la frequenza di aggiornamento che si sta ampliando in molti mercati maturi, l’acquisto di scorte adeguate più sempre più una sfida per i rivenditori”, afferma Anthony Scarsella, analista di IDC. “I rivenditori di prodotti usati hanno fame di scorte, con dispositivi top di gamma che continuano a scarseggiare perché gli utenti continuano a non cambiare i dispositivi” in loro possesso, riferisce ancora Scarsella. “Questo allungamento può essere notato nei nuovi mercati dove le spedizioni sono calate del 3,5% nel 2023”.

Tra i motivi che spingono gli utenti a optare per dispositivi come gli iPhone Pro Max più recenti, il desiderio di disporre del miglior dispositivo possibile in base al budget a disposizione, in modo da avere uno smartphone che possa essere sfruttato più a lungo possibile.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di Mercato e Finanza sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.