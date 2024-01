Specialisti AI e Machine Learning le professioni in rapida crescita

La crescente domanda di automazione e ottimizzazione dei processi in vari settori, il crescente ricorso alle tecnologie di Intelligenza Artificiale nelle applicazioni in ambito consumer, e i crescenti investimenti in ricerche sull’AI, hanno avuto un impatto notevole sull’economia globale, elementi che stanno cambiando il modo in cui le aziende lavorano e comunicano con i clienti; la crescita dell’AI ha inciso anche sul mercato del lavoro, portando le professioni in questo ambito a essere molto ambite.

È quanto emerge dai dati di una ricerca realizzata da AltIndex: gli specialisti in machine learning è tra le professioni previste in più rapida crescita nei prossimi 4 anni. Oltre un milione di nuovi specialisti in AI e Machine Learning entro il 2027

Il 75% delle aziende interpellate afferma di essere alla ricerca nei prossimi quattro anni di competenze in settori quali: big data, cloud computing e intelligenza artificiale, e non meraviglia che a queste tecnologie stiano facendo tutti particolare attenzione, e non mancano allarmi di chi evidenzia la possibilità di sostituire vari lavori con le AI.

Alcuni studi evidenziano che entro il 2030 AI potrebbe eliminare dal 20% fino al 30% dei posti di lavoro attuali, e Goldman Sachs, sottolinea che quando il 50% di una attività è gestibile dall’automazione, allora quel lavoro sarà probabilmente sostituito dall’AI.

Nel Future of Jobs Report del Forum Economico Mondiale, specialisti in AI e machine learning sono indicati come i lavori a più rapida crescita fino al 2027, settori previsti con un aumento molto più solido rispetto a altre possibilità di carriera. Da statistiche si prevede una crescita fino al 40% per lavori in questi nuovi ambiti.

La richiesta di competenze in ambito AI non sorprende. Secondo dati di Statista, il valore dell’industria AI nel complesso è più che raddoppiato negli ultimi tre anni, arrivando a 240 miliardi di dollari, e registrando un quarto di miliardo di utenti nel 2023, numeri destinati a crescere del 27% nel 2024, per un valore complessivo di 305,9 miliardi di dollari.

