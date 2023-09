YIKODA, avvitatore elettrico a batteria a metà prezzo

Se vi serve un avvitatore elettrico per risparmiare tempo nel montaggio e nello smontaggio dei mobili, oppure se vi serve un piccolo trapano per lavoretti domestici, approfittate dell’offerta sul modello di YIKODA che, in queste ore, potete comprare in sconto a metà prezzo.

È un avvitatore elettrico a batteria, quindi non c’è l’impedimento di doverlo collegare ad una presa elettrica per metterlo in funzione, e al contempo non si sarà neppure vincolati dalla lunghezza del cavo.

C’è un indicatore LED per tenere d’occhio l’energia residua nella batteria ed è impermeabile, quindi si può usare anche nei cantieri, sotto la pioggia.

L’impugnatura è morbida e comoda anche senza guanti, e poi è leggerissimo: appena un chilo, quindi non sarà troppo faticoso usarlo anche per lungo tempo.

Si può regolare la potenza su 25 diversi livelli in modo da non forzare troppo le viti specie quando si lavora sul legno, dove una potenza esagerata può finire per danneggiare i mobili.

Si può regolare su due diverse velocità, affinandola poi attraverso la pressione del grilletto in modo da rallentare o aumentare la rotazione in base alle esigenze del momento. È ovviamente possibile anche invertire il senso di rotazione in modo da usarlo sia per avvitare che per svitare.

C’è una piccola luce LED frontale che si accende quando si schiaccia il grilletto, così da avere illuminata la zona di lavoro. E come dicevamo si può usare anche come trapano, non per forare le pareti ma senza problemi se lo si usa per legno ed altri materiali morbidi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 65,20 € potete risparmiare il 58% spendendo 27,11 €.

Se siete interessati all'acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 65,20 € potete risparmiare il 58% spendendo 27,11 €.