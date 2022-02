iPhone, il valore di permuta è il doppio di Android

Il rapporto annuale sulle tendenze di permuta degli smartphone pubblicato da Assurant è a dir poco intrigante: nell’ultimo anno le persone hanno guadagnato oltre tre miliardi di dollari rivendendo e dando in permuta i propri telefoni, un importo che è cresciuto di quasi un miliardo di dollari rispetto al 2020, ma soprattutto il valore di permuta degli iPhone è doppio rispetto a quello dei terminali Android.

Secondo le statistiche c’è stato un aumento del 220% nelle permute online tra il terzo trimestre e il quarto trimestre del 2021, e gli iPhone (inclusi iPhone X, XR, 8, 8 Plus e 11) sono stati tra i primi cinque dispositivi scambiati. Soprattutto il valore di permuta degli iPhone, con una media di 199 dollari, circa 175 €, è risultato essere il doppio di quello degli Android, che in media valgono 98 dollari per unità, circa 86 €.

Come dicevamo è il quarto trimestre quello che ha fruttato di più: negli ultimi tre mesi dello scorso anno gli utenti hanno incassato 1,1 miliardi di dollari, in rialzo del 40% rispetto ai tre mesi precedenti. E degli iPhone, iPhone XR ha rappresentato il 33% dei primi cinque smartphone in permuta. Da questi numeri emerge anche che l’età media dei dispositivi di permuta è leggermente diminuita: nel terzo trimestre l’iPhone medio in permuta aveva 3,39 anni mentre nel quarto trimestre ne aveva 3,36.

Il quarto trimestre è tradizionalmente un periodo buono per questo genere di pratica sia perché escono le nuove versioni dei telefoni, ma soprattutto perché inizia il periodo di shopping natalizio. Quello conclusosi nel 2021 è stato il migliore di tutti perché ha portato oltre un miliardo di dollari nelle tasche dei consumatori statunitensi, dimostrando quanto siano importanti i programmi di permuta nello spingere le persone verso il 5G.

Questi dati infatti lasciano intendere che gli utenti iPhone stanno cercando di passare al 5G. Attualmente sul mercato esistono oltre 1.200 dispositivi compatibili con queste nuove tecnologie «Molti operatori telefonici e rivenditori stanno effettuando promozioni di permuta per incoraggiare il passaggio al 5G», e questi incentivi stanno chiaramente funzionando.

Anche Apple sa bene che gli iPhone conservano più a lungo il loro valore rispetto agli Android o, per dirla in altro modo, i terminali del robottino verde si svalutano due volte più velocemente rispetto a iPhone.