Asustor, come proteggersi dall’attacco ransomware Deabolt

I proprietari di vari modelli di dispositivi Asustor stanno subendo un potente attacco ransomware, già battezzato Deadbolt, in grado di tenere in ostaggio tutti i dati, le librerie multimediali ogni dato archiviato sui dispositivi del marchio.

Asustor sta indagando attivamente sull’attacco ransomware Deadbolt e ha pubblicato un post sul proprio sito, indicando che myasustor.com Dynamic Domain Name Service (DDNS) è stato temporaneamente disabilitato per motivi di sicurezza. L’azienda consiglia a coloro che non sono ancora colpiti da Deadbolt di adottare le seguenti misure preventive:

Modificare le porte predefinite, incluse le porte di accesso Web NAS predefinite di 8000 e 8001, nonché le porte di accesso Web remoto di 80 e 443

Disabilitare EZ Connect

Eseguire un backup immediato

Disattivare i servizi Terminal/SSH e SFTP

Per ottenere misure di sicurezza più dettagliate, è possibile fare riferimento al questo collegamento

Nel caso in cui si dovesse scoprire che il proprio NAS Asustor è stato colpito dal ransomware Deadbolt, invece, si dovranno seguire i passaggi elencati di seguito:

1. Scollegare il cavo di rete Ethernet

2. Spegnere in sicurezza il NAS tenendo premuto il pulsante di accensione per tre secondi.

3. Non inizializzare il NAS in quanto ciò cancellerà i dati

4. Compilare questo modulo per far essere contattati dai tecnici ASUS

Asustor ha informato che rilascerà ulteriori informazioni con nuovi sviluppi man mano che il team indagherà e scoprirà di più sulle cause del problema. Ovviamente, il team ha specificato che farà di tutto per garantire che questo non accada di nuovo in futuro. Inoltre, il team è a disposizione per aiutare i clienti colpiti in ogni modo possibile.

Il grave attacco in corso sui NAS Asustor richiama alla memoria quello subito lo scorso anno dai NAS di QNAP e anche un altro attacco da parte di una rete Botnet che ha colpito i NAS Synology sempre lo scorso anno.

Il consistente aumento degli attacchi verso i NAS non è casuale. Negli ultimi due anni le vendite dei dispositivi di archiviazione di rete (NAS) sono aumentate, anche per gli utenti finali e mercato consumer, per questa ragione i pirati li prendono sempre più di mira.

