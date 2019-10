iPhone XR ancora in offerta su Amazon: 64 GB a 616 €; versione 256 GB a 809 €

Gli iPhone XR dopo la promozione di ieri, restano ancora in offerta su Amazon. Gli sconti riguardando ancora solo pochi colori ma sono interessanti perché grazie ad essi si possono acquistare telefoni ancora attuali, ancora in vendita e abbastanza simili per stile e funzioni ad un iPhone 11 che però costa molto di più. Ricordiamo che un iPhone 11 da 64 GB costa 839 euro, mentre oggi comprare un iPhone XR da 64 GB a 616 euro: 223 euro meno del prezzo del nuovo iPhone e 123 euro meno del prezzo di un iPhone XR proposto da Apple

Ecco qui di seguito gli sconti migliori. Tra parentesi ci sono i prezzi ufficiali e lo sconto.

Sottolineiamo il prezzo di iPhone 256 GB oggi è fuori produzione, ma le sue specifiche tecniche sono identiche a quelle del modello da 64 GB e 128 GB. Per questo se vi interessa avere un iPhone con buona capacità di memoria è questo il telefono che dovete comprare visto che iPhone 11, il più economico dei telefoni Apple con questa capacità costa 1009 euro. Stiamo parlando di 200 euro in più rispetto all’iPhone XR da 256 GB. Tenete conto che però ci sono pochi pezzi a questo prezzo.

