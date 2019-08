Il Galaxy Note 10+ batte in velocità l’iPhone (dello scorso anno)

A pochi giorni dal debutto di iPhone 2019, la cui presentazione è attesa per il prossimo 10 settembre, c’è chi ha messo a confronto iPhone XS Max contro Galaxy Note 10+ in un test di velocità. Solitamente, in questi tipi di test lo smartphone della Mela si comporta molto bene, ma questa volta finisce dietro il terminale Samsung.

E’ i canale YouTube PhoneBuff a pubblicare il confronto e la gara di velocità. Sulla carta davvero differenti alcune caratteristiche tecniche, con il terminale Samsung che svetta nella RAM da 12 GB, contro i 4 GB di iPhone XS Max: oltretutto il comparto memoria del terminale coreano utilizza le ultime tecnologie di costruzione delle memorie.

Differenze sostanziali, naturalmente, nel processore, A12 Bionic per Apple, Sanpdragon 855 per Galaxy Note 10+. Curioso notare che era dal Note 5 che un terminale Samsung non batteva un iPhone in questi test di velocità, anche se la notizia non deve stupire più di tanto: del resto, Galaxy Note 10+ è stato rilasciato quasi un anno dopo rispetto al rivale della Mela, che dunque si è difeso piuttosto bene considerando l’età.

Galaxy Note 10+ di Samsung ha dalla sua memorie UFS 3.0, specifica che certamente avrà contribuito nella vittoria: Galaxy Note 10+ termina il test con 30 secondo di vantaggio. Ovviamente, lo stesso test potrà essere condotto a breve confrontando iPhone 2019 contro Note 10+, così da capire se cambieranno nuovamente gli equilibri.

Inoltre, è bene ricordare che questi test lasciano il tempo che trovano, perché non rispecchiano quello che è il normale utilizzo di tutti i giorni. Restituiscono comunque informazioni importanti: alla riapertura delle app, la suite Office rimane in memoria su Note 10+, complice i 12 GB di RAM, mentre deve essere ricaricata su iPhone, dove i GB a disposizione sono 4.