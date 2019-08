Anche Apple personalizza le custodie AirPods (nella pubblicità)

AirPods è tra i gadget hi tech più fortunati nella recente storia Apple. Strano, allora, che la società non abbia messo su un business relativo ai copri case. Diversamente avviene per iPhone e iPad, dove sono tantissime le cover proposte. Tuttavia, grazie a produttori terzi sono davvero tante le custodie a disposizione per il case AirPods, e sembra che Apple li adori, tanto da dedicargli uno spot.

Apple ha deciso di mettere in evidenza i case personalizzati più strambi per AirPods, dedicandogli una pubblicità in Corea. Tra i meritevoli di menzione quelli quelli in lana, tra i più strani quelli che trasformano il case in un cheeseburger.

Sembra non esserci davvero limite alle possibilità di trasformare la custodia AirPods, se non quella dell’immaginazione. Curioso notare come Apple dia spazio in uno spot ufficiale alle personalizzazioni. Molto spesso la società si concentra sulla linearità, anche per dare uniformità e coerenza a tutti i suoi prodotti. In questo caso, però, ha sposato le possibilità di personalizzare l’astuccio per i propri auricolari true wireless.

Del resto, non mancano personalizzazioni per tutti i dispositivi Apple. Se le cover per iPhone e iPad non si contano più, ci sono anche numerosi adesivi per i Macbook, in grado di rendere unica la scocca del portatile della Mela.