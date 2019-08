AKVIS Enhancer 16.5, il software Mac e Windows per il recupero dei dettagli dalle foto

AKVIS Enhancer è un programma per l’ottimizzazione delle foto che consente di rafforzare i dettagli sulle immagini, regolare la luminosità nelle aree chiare e scure, preparare un’immagine per la stampa, ecc. Il software funziona in tre modalità: Migliorare i dettagli, Prestampa e Correzione toni.

Il software è comodo quando si ha a che fare con foto piatte e carenti dei dettagli, tipicamente le foto scattate con sfondi sovraesposti e di conseguente difficile lettura. Cercando di aumentare i dettagli nelle aree luminose o nelle ombre utilizzando i classici comandi di correzione esposizione dei software di fotoritocco (esempio, i livello di Photoshop) si corre il rischio di rovinare, modificandone l’esposizione, l’area dell’immagine sulla quale non si vuole intervenire.

L’idea alla base di Enhancer è diversa: vengono portati alla luce dettagli intensificando la transizione colore. In poche parole è rafforzata la differenza tra pixel adiacenti con tonalità di colore differente, mostrando e accentuando i dettagli delle zone in ombre nelle zone sovra o sottoesposte.

Lo stesso risultato si può ottenere in altri programmi attraverso la manipolazione di 2-4 scatti della stessa scena. Enhancer, invece, permette di ottenere il tutto anche con un solo scatto.

La versione 16.5 introduce la rinnovata e perfezionata modalità “Migliorare i dettagli” che consente di mettere in evidenza i dettagli sull’immagine sia in ombra che in luce. L’aggiornamento include il supporto per le immagini RAW di diverse nuove fotocamere, oltre ad altri miglioramenti e correzioni di bug.

Il software è disponibile per Mac e PC sia in versione standalone (indipendente), sia come gin per AliveColors, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint ed altri editor di grafica. Il programma parte da 65,00 € per la licenza Home. Una chiave di licenza consente di registrare e utilizzare Enhancer su due computer. Consulta akvis.com per ulteriori dettagli sui tipi di licenza e prezzi del software. Dal sito del produttore è possiible scaricsare una versione demo funzionante per 10 giorni.