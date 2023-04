Carta d’Identità Elettronica, come registrarla e usarla al posto dello Spid

L’Italia si prepara a dare l’addio allo Spid. Una scelta controversa per alcuni, necessaria per altri, implementata non nella maniera più razionale per altri ancora (al proposito leggete la nostra intervista al professor Alfonso Fuggetta). Discussioni sulla materia a parte, dal 31 marzo, per ora senza abbandonare lo SPID come in precedenza paventato (molti siti non sono ancora pronti a chiudere l’accesso con Spid sostituendolo con quello con carta d’identità elettronica), ha aperto la Carta d’identità elettronica (CIE) consentendo ora di associare le credenziali di livello 1 e 2 alla carta, dopo quelle di livello 3 equiparandola nei fatti allo Spid.

Che cosa sono i livelli delle credenziali

Per comprendere bene quel di cui stiamo parlando è bene precisare che i livelli delle credenziali sono nei fatti i livelli di sicurezza applicati ad un accesso informatico ad un servizio.

Le credenziali di “livello uno” sono la sola login e password. Le credenziali di “livello due” sono login, password e un codice temporaneo mandato via mail o via SMS. Il “livello tre” è rappresentato dall’ulteriore sistema di sicurezza che passa dalla lettura di un chip NFC.

Nonostante il livello due, usato da grandissima parte dei siti al mondo inclusi quelli delle banche e delle carte di credito, sia considerato più che sufficiente per dare solidità al sistema, fino a ieri la carta d’identità elettronica permetteva l’accesso di sicurezza unicamente mediante il livello tre. Questo obbligava all’utilizzo di un token (un lettore del chip) da collegare al computer oppure di un telefono con lettore di NFC (tra questi gli iPhone).

Di qui il successo dello Spid, più comodo, perché utilizzando le credenziali di livello due era fruibile sempre, anche sui computer privi di lettore di RFID.

Il Governo però, sia per ragioni strategiche che di costi (i concessionari che danno accesso al sistema Spid raccolgono royalties dal governo stesso per gestire lo Spid) ha deciso di applicare la svolta e da oggi la carta d’identità elettronica funziona ora allo stesso modo dello Spid rendendo inutile, quando i siti avranno tutti (molti anche governativi ancora non sono pronti) recepito questa tecnologia, lo Spid.

L’abilitazione alle credenziali di livello uno e due

Per svolgere questa funzione la carta d’identità elettronica (che chiameremo per brevità Cie) deve però essere abilitata alle credenziali di livello uno e di livello due. Potremo farlo in due modi: attraverso un computer o attraverso uno smartphone. Nei fatti, senza leggere l’NFC della carta oppure avendo a disposizione un lettore di NFC.

Cominciamo con le procedure da PC o Mac privi di lettore NFC

Abilitazione senza lettura della carta

In prima battuta ci verrà chiesto se la carta d’identità è stata registrata (attivata) con l’app App CieID o se non è mai stata registrata. Nel caso non avessimo mai registrato la nostra carta, dovremo provvedere, come detto, a farlo.

Registrazione della carta d’identità elettronica da Mac o Pc

Prima di tutto bisogna andare sulla pagina dedicata del portale istituzionale della carta di identità elettronica, nella sezione “Attiva le tue credenziali”

Se, come presupponiamo in questo caso, la carta non è stata registrata ci serviranno tre informazioni: codice fiscale, numero della carta e alcuni numeri della prima parte del PUK. La prima parte del PUK ci è stata consegnato quando abbiamo chiesto la carta d’Identità (la seconda parte era accanto alla carta di identità quanto è stata consegnata). Se non abbiamo questa informazione possiamo richiedere un nuovo PUK on line e non più come in precedenza, unicamente andando in comune.

Successivamente dovremo confermare o inserire alcune informazioni. In particolare dovremo confermare il numero di cellulare che abbiamo dato alla registrazione oppure la mail

Dovremo poi scegliere la password da usare per accedere ai servizi

Poi dovremo dire come vorremo accedere: usando l’app CieID (con la lettura di un codice QR) oppure mediante uno dei sistemi che abbiamo scelto: OTP via SMS o via mail

A questo punto la nostra carta d’identità sarà attivata e sarà anche abilitato l’accesso di primo e di secondo livello

Certificazione dello smartphone

Un secondo passaggio sarà la certificazione del telefono che andremo ad usare per accedere ai servizi della Cie. In questo modo saremo aiutati dall’app CieID ad entrare nei servizi che sfruttano il sistema di autenticazione mediante Cie. In particolare la certificazione richiede che il telefono abbia un grado di sicurezza specifico. Dovrà anche essere adeguatamente sicuro per sfruttare il sistema di accesso che abilita l’accesso mediante l’App.

La certificazione dello smartphone richiede che lo smartphone abbia un lettore RFID (gli ultimi iPhone da iPhone 6 in avanti hanno tutti questa componente).

La procedura prevede

Inserimento del Pin della Cie. Il Pin è composto da due parti, una è stata consegnata quando si è richiesta in comune la carta d’identità, una seconda è arrivata a casa quando è stata consegnata la carta

Lettura del codice RFID della carta

Inserimento di un codice temporaneo inviato via SMS al numero di telefono che avremo indicato quando abbiamo richiesto l’abilitazione ai servizi con sicurezza di primo secondo livello

Creazione di un codice di sblocco a sei cifre del telefono (questo codice può essere sostituito con FaceID)

Assegnazione del nome al dispositivo

A questo punto il sistema sarà completo e potremo usare la Carta d’Identità elettronica come utilizziamo lo Spid. Questo significa che a seconda del livello di sicurezza impostato dal gestore del servizio potremo usare o semplicemente la login e la password oppure la login e il numero di codice di conferma che viene inviato via mail o via SMS (o a tutte e due)

Abilitazione con lettura della carta

L’abilitazione può avvenire anche mediante la lettura del codice NFC della carta. Per questo è necessario avere un telefono in grado di svolgere questa funzione oppure. Tutti gli iPhone da iPhone 6 in avanti hanno questa funzione. In alternativa si può anche usare un lettore per PC o Mac come questo. Noi qui spiegheremo come usare un iPhone.

A disposizione dovrete avere oltre alla carta d’identità anche il codice PIN, composto dalle quattro cifre ricevute durante la richiesta della carta d’identità e dalle altre quattro spedite quando è arrivata la carta d’identità.

Registrare la Cie

Prima di procedere si deve registrare la carta d’identità nell’app CieID e per certificare il dispositivo che andremo ad utilizzare

Scaricare l’app CieID

Inserire il codice PIN (e avete perso il Pin lo potete recuperare con il PUK, se avete perso il PUK seguite questa procedura per recuperarlo)

Attivare la lettura della carta appoggiando la parte superiore

Inserire un codice di autorizzazione del dispositivo a sei cifre

scegliere se usare per l’autorizzazione mediante App, il codice o FaceID

Abilitare l’accesso con credenziali di livello uno e due

A questo punto si deve procedere come abbiamo fatto poco sopra partendo dal sito di attivazione delle credenziali. La differenza è solo nel fatto che potremo scegliere “entra con CIE”. A questo punto lo smartphone (oppure il PC)

abiliterà il lettore di NFC cui avvicineremo la carta d’identità elettronica che verrà letta dal dispositivo

Il dispositivo si metterà in attesa di un codice OTP via SMS

Si dovrà creare la password

Si dovrà scegliere in che modo usare le credenziali (mediante un SMS oppure con l’app CieID)

Gestione delle credenziali

Nel momento in cui avremo terminato la registrazione, accedendo al sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it sarà possibile