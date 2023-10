JBL 4329P, altoparlanti attivi di fascia alta per suono e prezzo

JBL presenta la nuova serie di altoparlanti JBL 4329P, ultima aggiunta al catalogo del marchio, che offre un’opzione multimediale di fascia alta. Questi altoparlanti sono progettati per prestazioni audio importanti e presentano un design simile alle versioni più piccole della gamma, ma con dimensioni maggiori e woofer da 20 cm per una maggiore potenza.

Si tratta, più nello specifico, di casse attive Bluetooth, disponibili in finiture in legno nero o noce, così da offrire un aspetto elegante e di fattura premium. Sono pensate per un utilizzo professionale e includono un tweeter a compressione 2409H con tromba HDI per una diffusione uniforme del suono.

I woofer JW200P-4 da 20 cm offrono un’esperienza d’ascolto di qualità anche grazie al cestello in alluminio e alla configurazione bass-reflex. Inoltre, le JBL 4329P sono dotate di un sistema audio avanzato che gestisce la potenza e l’equalizzazione in modo efficiente per una riproduzione sonora ottimale.

Caratteristiche tecniche:

Diffusori bass-reflex amplificati con DSP Woofer;

JW200P-4, 20 cm in polpa di cellulosa con cestello in alluminio

Tweeter: 2409P da 2,5cm in Teonex a compressione

Potenza totale: 300W RMS x2 in classe D

Amplificatori: tweeter 50W, Woofer 250W

Risoluzione audio: fino a 24 bit /192 kHz con collegamento cablato tra gli altoparlanti, 24 bit e 96 kHz con collegamento wireless

Risposta in frequenza: 28Hz-25kHz (-6dB)

Frequenza di cross-over: 1.675 Hz Dispersione: 90° orizzontale/ 60° verticale Ingressi digitali: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-B, ottico Toslink

Ingressi analogici: mini-jack 3,5mm, XLR/Jack 6,3mm

Uscite: 1X subwoofer RCA autosensing, filtro passa alto a 80 Hz

Frequenze di campionamento supportate: 32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz

Formati supportati: AAC/AIF/ALAC/DSD (convertito in PCM)/FLAC/MP3/MP4/WAV/WMA

Bluetooth: 5.1 SSP/A2DP/AVRCP

Dimensioni (AxLxP): 515,5x320x320mm

Peso: principale 15,7kg, secondario 15,6 kg

Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60Hz

Finiture: noce con griglia blu o nero con griglia nera

Quanto alla connettività, è presente Bluetooth 5.1, Ethernet o Wi-Fi con supporto a Google Chromecast e AirPlay 2, USB-B per il collegamento come DAC e ingresso ottico con risoluzioni fino a 192 kHz/24 bit e supporto ai formati AAC, AIF, ALAC e DSD (convertito in PCM), FLAC, MP3, MP4, WAV e WMA.

Per l’ingresso analogico, è presente un jack da 3,5 mm, una coppia di ingressi bilanciati XLR o jack 6,3 mm (sul medesimo connettore) con sensibilità regolabile tramite un interruttore tra -10 e +4 dB.

È presente anche un’uscita subwoofer su connettore RCA con controllo contour 0/-3 dB e frequenza di taglio a 80 Hz. Tutte le opzioni di connessione si trovano sul pannello posteriore dell’unità principale, che può essere configurata come l’unità destra o sinistra semplicemente spostando un interruttore. È presente anche un ingresso USB-A per l’aggiornamento del software e due pulsanti, uno per il service e l’altro per l’associazione Bluetooth.

JBL 4329P, prezzo e disponibilità

I diffusori JBL 4329P sono già disponibili in entrambe le colorazioni menzionate. Il costo è di 4.000 euro per la coppia. I prodotti JBL sono disponibili anche su Amazon direttamente a questa pagina.

