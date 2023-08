IFA 2023, da JBL speaker con doppio assistente e auricolari aperti

In occasione di IFA 2023 JBL svela le ultime novità audio, inclusi gli altoparlanti Authentics con Alexa e Assistente Google, Partybox e auricolari Soundgear Sense aperti.

L’ultima serie di altoparlanti WiFi firmati JBL combina il design retrò con l’integrazione, per la prima volta, di assistenti vocali che possono funzionare contemporaneamente. Si tratta della gamma JBL Authentics, disponibile in tre diverse versioni, tra la 500 con Dolby Atmos per audio immersivo e i modelli 300 e 200 progettati invece per tutti gli ambienti domestici.

Altoparlanti JBL Authentics

JBL Authentics 500 (629,99 €) monta tre tweeter da 1″ e tre woofer midrange da 2,75″ per alti e medi cristallini, combinati a un subwoofer downfiring da 6,5″ per bassi potenti. Parliamo di 270 Watt di suono a 3.1 canali con Dolby Atmos per una multidimensionalità audio da cinema.

JBL Authentics 300 (429,99 €) è invece versato per la portabilità, con una batteria che promette fino a 8 ore di autonomia con una sola carica, mentre il JBL Authentics 200 (329,99 €) è il più compatto della serie, ma non per questo meno performante: usa infatti una coppia di tweeter da 1″, woofer full-range da 5″ e radiatore passivo downfiring da 6″ per i bassi.

Per tutti e tre JBL ha prestato particolare attenzione all’impatto ambientale, scegliendo parti in tessuto riciclato al 100%, plastica riciclata all’85% e alluminio riciclato al 50%. Tutto questo senza rinunciare al design, che si ispira agli altoparlanti degli anni ’70 soprattutto nelle linee del telaio in metallo e nel rivestimento in pelle ecologica, con un tocco moderno dato in particolar modo dalla rinnovata griglia Quadrex.

Ciò che distingue questi nuovi altoparlanti dalla concorrenza è soprattutto la tecnologia integrata: come dicevamo in apertura infatti gli utenti possono connettere ed utilizzare contemporaneamente gli assistenti vocali Alexa e Google richiamandoli con i rispettivi comandi. C’è anche l’integrazione con AirPlay per lo streaming dai dispositivi Apple, Alexa Multi-Room per connettere due o più altoparlanti dislocati in stanze diverse della casa, Spotify Connect e Chromecast per tutto il resto.

Auricolari JBL Soundgear Sense

Altra novità sono i JBL Soundgear Sense, i primi auricolari a conduzione d’aria della statunitense di proprietà di Harman International Industries. Tecnologia battezzata JBL OpenSound che sostanzialmente garantisce un ascolto di alta qualità nonostante gli auricolari poggino comodamente sul padiglione auricolare senza ostruire il canale uditivo.

A bordo troviamo driver da 16,2 mm controllati da un algoritmo che esalta i bassi, in modo da poter ascoltare il mondo circostante – e restare così vigili quando si attraversa la strada – mentre si ascolta la musica con bassi incisivi e voci chiare accessibili anche per le telefonate.

Immancabile infine il grado di protezione IP54 che garantisce la resistenza a sudore, polvere e pioggia. Con archetto staccabile, sono disponibili in due colori, bianco oppure nero, a 149 €.

Cuffie JBL LIVE 770NC e JBL LIVE 670NC

Dotate di cancellazione del rumore True Adaptive e tecnologia Smart Ambient, queste cuffie offrono il sound JBL Signature, ovvero un audio avvolgente per un’esperienza di ascolto immersiva e di qualità, con possibilità di scelta tra over-ear (le LIVE 770NC, a 179,99 €) e on-ear (le LIVE 670NC, a 129,99 €).

Ci sono driver dinamici da 40 mm controllati dal JBL Spatial Sound, Bluetooth 5.3 e supporto LE Audio, con autonomia dichiarata di 65 ore e ricarica rapida che promette fino a 4 ore di musica con soli 5 minuti di ricarica.

Altoparlante JBL Partybox Ultimate

Ultima novità di questo periodo in casa JBL è il Partybox Ultimate (1.499 €), uno speaker pensato per movimentare le feste in casa. Dentro troviamo le tecnologie JBL Original Pro e Dolby Atmos, governate da due tweeter, driver mid-range ad alta sensibilità e una coppia di subwoofer da 9” per bassi potenti.

Il pezzo forte è dato dal proiettore di luci integrato che mette a disposizione un nuovo effetto notte stellata, scie luminose e luci stroboscopiche dinamiche che si muovono in sincronia con la musica.

Non mancano Wi-Fi, Bluetooth, certificazione IPX4 per la resistenza agli spruzzi d’acqua, una maniglia e le ruote per spostarlo con facilità. Tutto sull’ecosistema di JBL in questa pagina di Macitynet, invece per le novità da IFA 2023 rimandiamo alla sezione dedicata.