Meta licenzia ancora in varie divisioni

Non bastano le oltre 20.000 persone lasciate a casa tra il 2022 e il 2023: ancora una volta Meta licenzia diversi dipendenti che facevano parte delle divisioni di Instagram, WhatsApp e Reality Labs, quest’ultima è la divisione del colosso composta da sviluppatori, ricercatori, ingegneri e designer che si occupano di dispositivi AR e VR.

Nel momento in cui scriviamo non sono noti numeri precisi, ma in un portavoce dell’azienda ha confermato a The Verge la “riorganizzazione” in corso, spiegando che sono state apportati cambiamenti in alcuni team “Per assicurarsi che le risorse siano in linea con gli obiettivi strategici a lungo termine e strategie di localizzazione”.

Secondo un portavoce dell’azienda, alcuni team sono stati trasferiti in località diverse, e ad altri dipendenti sono stati assegnati ruoli diversi da quelli che ricoprivano prima. La nuova serie di licenziamenti segue mosse simili che hanno riguardato la divisione Reality Labs a inizio anno.

Meta ha licenziato 11.000 dipendenti nel 2022, persone che erano state assunte per “un eccesso di ottimismo” in merito alla crescita dopo l’uscita dalla pandemia Altre 10.000 persone sono state licenziate nel 2023, anno indicato come quello dell’efficienza secondo Mark Zuckerberg, mossa che avrebbe dovuto permette all’azienda di concentrarsi per diventare “un’organizzazione più forte e più agile”.

L’assenza di indicazioni specifiche con numeri alla mano, non permette di stabilire ancora l’impatto degli ultimi tagli del personale.

A proposito di licenziamenti, The Guardian segnala che 24 dipendenti di Meta sono stati licenziati dagli uffici di Los Angeles per avere usato buoni pasto da 25$ per comprare dentifrici, lavaggi in lavanderia, bicchieri, the o per farsi consegnare pasti a casa invece che in ufficio. I dipendenti “incriminati” hanno confermato, giustificando il comportamento spiegando che si trattava semplicemente di sfruttare questi buoni anziché perderli inutilmente.

Anche Meta è molto attiva sul fronte Intelligenza Artificiale: a inizio ottobre ha svelato Movie Gen in grado di generare sia video che audio.