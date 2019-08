Il kit per le riparazioni smartphone fai da te JIMI HOME GNT26 in sconto a 18 euro

Se siete alla ricerca di strumentazione per il fai da te, per esempio per riparare in casa i vostri smartphone, allora dovreste dare uno sguardo al kit JIMI HOME GNT26, che propone ben 18 diverse teste di alta precisione per poter effettuare una manutenzione approfondita di smartphone o altri apparati elettronici. Al momento si acquista in offerta lampo a 18,18 euro direttamente a questo indirizzo.

Come già anticipato, il kit propone un set di strumenti con 18 diverse teste, per 8 differenti tipologie, adatti per la manutenzione di vari telefoni cellulari, controller di gioco, notebook, occhiali, e altro ancora. Il kit è adatto anche per riparare iPhone o schede madri, grazie alla presenza di strumenti come le ventose per la rimozione del display.

Il kit JIMI HOME GNT26 propone propone materiali di qualità, con cacciaviti in acciaio in inossidabile. Ovviamente, le teste sono dotate di campi magnetici, in modo tale da attirare i piccoli oggetti, come viti piccolissime, così da poter riparare orologi o, in genere, qualsiasi dispositivo sia dotato di piccolissime parti da estrarre.

Il kit viene fornito in un pratico astuccio rigido, quindi particolarmente comodo da trasportare, oltre ad avere funzioni protettive per mantenere intatte le punte e gli arnesi inclusi nel set.

Solitamente ha un prezzo di listino di quasi 23 euro, ma al momento è possibile acquistarlo in sconto a 18,18 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.