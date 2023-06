Da Juice tutti gli iPad per fare tutto in sconto anche a rate

Il tablet più desiderato del mondo è disponibile nei negozi Juice Apple Premium Reseller e nel negozio Juice online, dove è possibile scegliere il modello di iPad più indicato per le proprie esigenze, tra gli ultimissimi modelli fino ad arrivare alle generazioni fine serie proposte in sconto.

Per gli utenti che puntano al risparmio Juice propone iPad 10,2” di nona generazione che invece del precedente prezzo di listino di 439€ si può acquistare a 399€. Chi lo desidera può scegliere di pagare in 20 rate senza interessi da 19,95€ al mese con PagoDIL. In alternativa si può avere con la formula JuiceEvolution pagando 20 rate da 17,39€ al mese e restituendo il dispositivo al termine, oppure rinnovare e proseguire per un nuovo modello.

iPad è perfetto per per sfruttare le app anche in multitasking sul grande schermo, incluse tutte quelle del pacchetto Office 365 di Microsoft, per visualizzare e ritoccare le fotografie, navigare, vedere video, giocare abbinando anche il controller della console Xbox o PlayStation. Senza contare libri, serie TV, film, musica e molto altro ancora sempre con noi.

Per gli utenti che necessita del massimo delle prestazioni è disponibile iPad Pro da 1.069 euro. Anche qui è possibile pagare a rate da 53,45€ al mese con PagoDIL oppure 45,06€ al mese con JuiceEvolution.

In sconto di 60 euro iPad Air che da Juice si compra a partire da 729€ invece del prezzo di listino Apple di 789€. Infine iPad mini per chi preferisce un dispositivo ancora più compatto e leggero ma sempre versatile da 659 euro. Ricordiamo che alcune degli sconti e delle promozioni Juice dedicata a iPad sono valide solamente fino al 18 giugno.

