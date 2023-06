Tiscali e le mail bloccate, segnalazioni alle associazioni di consumatori

Diversi utenti Tiscali segnalano un blocco della loro casella mail, e di non riuscire a riattivarla perché è impossibile contattare l’Asssistenza della società.

Lo riferisce Altroconsumo spiegando evidenziando diversi casi. “Per motivi di sicurezza la tua casella è stata bloccata. Gentile utente per ripristinare la tua casella di posta è necessario cambiare la password e successivamente contattare l’assistenza“: è questo un esempio di messaggio che vede un utente Tiscali quando cerca di accedere alla mail via internet.

“Provo a cambiare la password come indicato, ma la situazione rimane invariata”, riferisce M.C. “Non ho idea come contattare l’assistenza, in quanto non mi dà soluzioni concrete. Tutti i miei servizi sono gestiti con questa email e sono estremamente disperato”.

Un diverso utente riferisce di avere tentato di contattare l’assistenza di Tiscali tramite WhatsApp ma afferma che nessuno risponde sia con questo metodo, sia attraverso l’app My Tiscali (non riconosce la password). “Ho chiamato il numero 130, ma quando inserisco il codice cliente mi avverte che il numero è sbagliato (ma non è vero, inserisco il numero esatto preso dalle fatture). Ho urgenza di risolvere questo blocco perché uso la mail per lavoro». Altroconsumo riferisce di avere iniziato a ricevere segnalazioni da marzo e che il “Il tenore dei reclami è sempre lo stesso: gli utenti si trovano di punto in bianco con la loro casella email Tiscali bloccata per questioni di sicurezza. Gli indirizzi email sono finiti in una black list di account “compromessi”.

Una situazione di per sé piuttosto comune anche con altri provider di posta elettronica; comprensibile quindi che per ragioni di sicurezza si chieda all’utente di cambiare la sua password. Ma in questo caso l’operazione è tutt’altro che agevole per gli utenti”.

Dopo aver cambiato la password, infatti, occorre contattare l’assistenza ma questo non è possibile giacché l’app My Tiscali non funziona (la password ovviamente non viene riconosciuta) e al numero WhatsApp messo a disposizione dalla stessa Tiscali per risolvere il problema, a quanto pare nessuno risponde.

Ai malcapitati non resta che chiamare il servizio assistenza Tiscali al 130, ma anche in questo caso a quanto pare ci sono problemi a entrare in contatto con qualcuno in grado di risolvere la situazione.

L’organizzazione di consumatori sottolinea che “l’utente deve essere messo nella condizione di poter fare la modifica della password (e tornare quindi a utilizzare le proprie email) in maniera agevole e soprattutto il fornitore di un servizio deve mettere a disposizione del cliente un’assistenza accessibile che lo metta nella condizione di poter usufruire nuovamente del servizio stesso”.

Alla fine vari utenti che si sono rivolti all’organizzazione dei consumatori sono riusciti a risolvere il problema, ottenendo una risposta da Tiscali e lo sblocco della casella di posta elettronica.

“È chiaro che qualcosa nelle procedure di assistenza di Tiscali non funziona”, scrive ancora Altroconsumo. “Tiscali dovrebbe fornire delle modalità di contatto rapido cercando di dare risposte agli utenti nel modo più veloce possibile senza che l’utente arrivi a inviare un reclamo”. E ancora: ” Se l’utente riesce a dimostrare di aver subito un danno tangibile ed effettivo dal mancato funzionamento della casella email ci sono i presupposti per chiedere un risarcimento”.

Nel frattempo proseguono problemi di email e casella di posta di Libero e Virgilio.