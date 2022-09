Da Juice iPhone 14 e Apple Watch 8 e Ultra si ordinano anche in 10 rate

Nei negozi Juice Apple Premium Reseller, e anche nel negozio online Juice, tutte le novità appena presentate da Apple si possono ordinare e acquistare anche suddividendo il costo in 10 piccole rate: questo vale per i modelli standard iPhone 14 e iPhone 14 Plus, sia per i modelli più potenti e costosi iPhone 14 Pro e Pro Max, così come per Apple Watch 8, il modello economico Apple Watch SE di seconda generazione, infine anche per il super resistente Apple Watch Ultra.

Così chi desidera l’ultimo e più potente smartphone di Apple può ordinare e acquistare iPhone 14 Pro al prezzo di listino che parte da 1.339 euro, in alternativa è possibile dilazionare il pagamento in 10 rate da 133,90 € al mese. I modelli Pro quest’anno sono quelli che offrono tutto il meglio delle novità hardware e software di Apple con Dynamic Island che sostituisce il notch per una esperienza d’uso e visiva senza eguali. Offrono schermo sempre acceso che mostra notifiche e widget, fotocamera principale da 48 MP, nuovo processore Apple A16 Bionic e altro ancora.

Invece chi preferisce i modelli standard di iPhone 14 si comprano da Juice a partire da 1.029 euro al mese, o in alternativa in 10 rate a partire da 102,90 € al mese, sempre senza costi né interessi. Stesso discorso per Apple Watch 8 che a listino parte da 509 euro e che da Juice si compra anche in 10 rate da 50,90 € al mese, mentre Apple Watch SE parte da 30,90 € al mese. Anche il primo Apple Watch Ultra progettato per sport estremi e attività all’aperto, che da listino parte da 1.009 euro, si compra da Juice in 10 rate da 100,90 € al mese.

Naturalmente da Juice è possibile preordinare i nuovi AirPods Pro di seconda generazione completamente riprogettati e con nuovo chip wireless Apple H2 che migliora audio, cancellazione del rumore e autonomia.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.