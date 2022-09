Motorola, lancio mondiale di edge 30 ultra, fusion e neo a Milano

Motorola ha presentato, con un evento internazionale svoltosi a Milano a cui macitynet ha partecipato, tre nuovi smartphone: oltre a Motorola edge 30 Ultra, l’azienda ha anche introdotto Motorola edge 30 Fusion e Motorola edge 30 Neo. I primi due dispositivi si basano sull’attuale Moto X30 Pro e Moto S30 disponibili sul mercato cinese. Il terzo dispositivo, invece, è completamente nuovo.

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Fusion propone al suo interno il processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G. Si tratta dell’ammiraglia dell’anno scorso, che però risulta ancora tra i più potenti sul mercato. Il terminale viene proposto in varianti con 8 GB di RAM e 12 GB di RAM. In termini di spazio di archiviazione, invece, il dispositivo mette è proposto in tagli da 128 GB, 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Queste specifiche ruotano attorno a uno schermo P-OLED Full HD+ da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz come Motorola Edge 30 Ultra.

Lato multimediale, sul retro, Motorola Edge 30 Fusion racchiude una configurazione a tripla fotocamera. C’è un sensore da 50 MP, uno ultrawide da 13 MP e uno di profondità da 2 MP. Il punch-hole nella parte superiore del display, invece, integra un sensore da 32 MP. Le specifiche sono completate da una batteria da 4.400 mAh con ricarica da 68 W e sistema operativo Android 12.

EDGE ULTRA

Motorola Edge 30 Ultra è alimentato dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Sfoggia un display FHD+ POLED da 6,73 pollici, con supporto 10 bit e vanta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità di picco di 1.200 nit. Il lettore di impronte digitali è sotto lo schermo, quest’ultimo offre supporto HDR10+.

Quel che spicca è, per l’appunto, l’ottica. Moto Edge 30 Ultra propone una configurazione a tripla fotocamera sul retro con un sensore Samsung ISOCELL HP primario da 200 MP con stabilizzazione ottica delle immagini, come già anticipato dal costruttore. Il sensore cattura foto in risoluzione di 12,5 MP per impostazione predefinita, ma può anche scattare foto nella sua risoluzione nativa di 200 MP. La fotocamera principale è abbinata a un sensore ultrawide da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2x.

C’è un sensore OV60a Omnivision da 60 MP per la fotocamera selfie, mentre a livello di autonomia Motorola Edge 30 Ultra è dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica veloce via cavo da 125 W e ricarica wireless da 50 W. Le opzioni di connettività includono 4G LTE, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e altro ancora, oltre a un lettore di impronte digitali nel display.

EDGE 30 NEO

Motorola Edge 30 Neo, terminale completamente nuovo non disponibile nel mercato cinese, propone uno schermo pOLED da 6,28 pollici con una frequenza di aggiornamento di 102 Hz. Il processore al suo interno è lo Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC. e sarà commercializzato con varianti di memoria di 6 e 8 GB di RAM. Quando si tratta di archiviazione, il dispositivo è proposto da 128 GB e 256 GB di spazio ROM.

A livello multimediale, il Neo ha una configurazione con sensore di 64 MP, affiancato da uno ultrawide 13 MP. Per selfie e videochiamate, il dispositivo mette a disposizione una fotocamera da 32 MP. La batteria è di 4.020 mAh, con supporto alla ricarica veloce da 68 W.

Prezzi e disponibilità

Motorola edge 30 ultra è disponibile a 899 euro nel colore Interstellar Black, mentre il modello Fusion in colore Cosmic Grey costa 599 euro. Il modello Neo, nelle colorazioni Very Peri, Black Onyx e Ice Palace arriverà nei prossimi giorni a partire da 369 euro. I terminali Motorola sono disponibili anche nel negozio ufficiale del costruttore a partire da questa pagina di Amazon.

Ricordiamo che su macitynet abbiamo parlato anche di Motorola edge 30 5G presentato presso l’ADI Design Museum di Milano. Per un approfondimento sulle strategie di Motorola per i prossimi smartphone rimandiamo a questo articolo di macitynet.