Da Juice MacBook Pro e iMac M3 anche in 20 rate senza interessi

I nuovi Mac con chip Apple Silicon M3 si possono preordinare nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice: per chi lo desidera è possibile suddividere il costo in 20 piccole rate senza interessi, a partire da solamente 81,45€.

Questa la rata da pagare per chi preordina iMac M3 (parte da 1.629 euro), il computer tutto in uno integrato nel sottile schermo da 24” con risoluzione 4,5K. Grazie al nuovo chip ora è due volte più veloce del modello precedente iMac M1 e fino a 4 volte più veloce del più potente iMac 21,5” con processore Intel.

In preordini da Juice anche i nuovi portatili professionali MacBook Pro con chip M3, M3 Pro e M3 Max. Offre luminoso schermo Liquid Retina XDR, sistema a sei altoparlanti con audio spaziale, videocamera FaceTime HD 1080p e tre microfoni professionali in array.

Si parte da 2.049 euro per MacBook Pro 14” com chip M3 con 8 core CPU e 10 core GPU, 8GB di memoria RAM unificata e unità SSD da 512GB. Chi lo desidera può suddividere il prezzo in 20 rate senza interessi da 102,45€ al mese.

Invece MacBook Pro 16 pollici parte da 3.099 euro nella configurazione con chip M3 Pro, 12 core CPU e 18 core GPU, 18 GB di memoria RAM unificata e unità SSD da 512GB. In alternativa si paga in 20 rate mensili da 154,95 euro.

Ricordiamo che da Juice anche iPhone 15 di ultima generazione si compra da 979 euro, oppure in 20 rate da 48,95 euro al mese, sempre senza interessi. Per iPhone 15 Pro si parte invece da 1.239 euro oppure in 20 rate mensili da 61,95€. Con la permuta Juice il valore del tuo iPhone usato viene scalato dal prezzo del nuovo iPhone, anche a rate senza costi né interessi.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.