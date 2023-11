TikToker riceve per errore 60 iPhone 15 Pro Max 1TB

Un TikToker che si chiama @legends_gio ha ordinato quattro iPhone 15 Pro Max, uno con un 1TB di storage e gli altri tre varianti da 256GB, ma ha ricevuto per errore da Apple due pacchi con ben 60 iPhone 15 Pro Max, per un valore complessivo di circa 96.000 dollari, poco meno di 90.000 euro.

L’ordine originale per le quattro configurazioni di iPhone 15 Pro Max ammontava a 3600$. Lo riferisce il sito AndrodAuthority spiegando che ogni iPhone di questo tipo costa negli USA 1599$ e dunque il valore totale della spedizione ammonta a quasi 96.000$.

In Italia iPhone 15 Pro Max da 1 TB, tenendo conto di IVA, SIAE e altr balzelli costa 1.989 euro e dunque i 60 iPhone in questione valgono 119.340 €. Gli iPhone sono stati ricevuti per errore ma non pagati, è ovviamente molto probabile che Apple chiederà indietro la merce

Se l’utente dovesse invocare la clausola che negli USA si chiama “finders keepers, losers weepers” (chi trova prende, chi perde piange… in altre parole se me lo spedisci, è mio), Apple potrebbe sempre fare in modo di bloccare i telefoni da remoto, impedendo l’attivazione tenendo conto dei seriali, e rendendo il prezioso bottino praticamente inutilizzabile.

Non è chiaro come un errore del genere sia potuto accadere: è ovvio che si è trattato di una svista nella gestione delle spedizioni, nei processi produttivi e distributivi.

Generalmente prima di preparare un ordine del genere, i magazzinieri effettuano controlli multipli per essere sicuri ma qualcosa deve essere sfuggito, inviando 15 volte il numero di unità effettivamente ordinate.

Sarà curioso capire cosa farà Apple: come già detto può bloccare i telefoni ma, si spera anche in un gesto di riconoscimento verso l’utente, onesto, che ha pubblicizzato quanto accaduto. A settembre Apple ha introdotto i nuovi modelli iPhone 15 e 15 Plus, qui la recensione, e i modelli top iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: tutto nella recensione di macitynet.