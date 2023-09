Da Juice si preordinano iPhone 15, Apple Watch 9 e Ultra 2

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice sono attivi i preordini per avere le ultime novità Apple: iPhone 15 e 15 Plus, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 e anche Apple Watch Ultra 2.

Le novità più succulente nei modelli iPhone 15 Pro entrambi dotati del nuovo potente chip Apple A17 Pro con prestazioni di classe desktop, chassis super resistente e leggero in titanio, comparto fotocamere potenziato e in iPhone 15 Pro Max anche con teleobiettivo 5x.

Da Juice iPhone 15 Pro si preordina a partire da 1.239€ oppure in 20 rate da 61,95€ al mese senza interessi.

Anche i modelli base iPhone 15 e 15 Plus ottengono connettore USB-C, il chip Apple A16 impiegato nei 14 Pro, Dynamic Island che rende ancora più elegante e funzionale l’interfaccia dei terminali e notevoli potenziamenti della fotocamera che ora mette a disposizione un sensore di 48MP.

Da Juice iPhone 15 si preordina a partire da 979€ oppure in 20 rate senza interessi da 48,95€ al mese.

Per chi desidera gli ultimi smartwatch di Cupertino Apple Watch Series 9 con cinturino Sport Loop si preordina a 459,00€ oppure in rate da 21,47€ al mese. Invece Apple Watch Ultra 2 si preordina a 909€ oppure in rate da 42,53€ al mese. Tutti offrono schermi più luminosi, nuovo chip Apple S9 più veloce e il controllo tramite doppio tap delle dita.

Ricordiamo che da Juice sono disponibili sconti e promozioni Back to School dedicati a insegnati e studenti. MacBook Air si compra da 969€ oppure a rate da 28,64€ al mese per 36 mesi con JuiceEvolution più rinnovo, iPad da 379€ oppure in rate da 16,52€ per 20 mesi con JuiceEvolution più rinnovo. Sconti speciali anche per Microsoft 365 e MS Office Home & Student.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i 60 negozi della catena Juice si parte da qui.