Apple accelera su AI con investimenti e assunzioni, parola di Cook

Il CEO di Apple, Tim Cook, parlando con la stampa britannica ha risposto con “ovviamente”, alla richiesta di sapere se Apple sta lavorando sull’Intelligenza Artificiale AI generativa, riferendo ancora che nel Regno Unito l’azienda prevede assunzioni di esperti a vario titolo nel settore.

A riferirlo è BBC News, scrivendo anche che Cook ha ribadito l’impegno di Apple nell’AI generativa, prevedendo non meglio precisati investimenti nel Regno Unito e nell’AI in generale. L’amministratore delegato di Apple ha sottolineato che l’IA è già sfruttata per diverse funzionalità di serie nei dispositivi Apple.

Tra gli esempi riferiti dal CEO di Cupertino il rilevamento cadute di Apple Watch, il rilevamento degli incidenti su iPhone 14 o modelli successivi, i suggerimenti predittivi per i testi su iOS 17 ma anche la funzione che permette di individuare la fibrillazione atriale con Apple Watch e per l’ECG, la funzione che consente di tracciare un elettrocardiogramma con l’app dedicata.

“L’intelligenza artificiale è letteralmente ovunque nei nostri prodotti”, ha spiegato Cook, “e naturalmente stiamo facendo ricerche anche sulla AI generativa, e quindi sì, abbiamo un sacco di cose in mente”. Il CEO di Apple ha visitato il nuovo quartier generale della Mela nella storica Battersea Power Station di Londra e visitato la vicina Scuola elementare cattolica romana di St Mary.

Il Regno Unito è la terza nazione in termini di dipendenti Apple, ha riferito ancora Cook, evidenziando che la comunità di sviluppatori europei è dinamica e più attiva che mai. E ancora “Ci piace essere al servizio del mercato britannico. Siamo qui da 40 anni e siamo fortemente interconnessi”.

Tim Cook è impegnato in un viaggio che tocca diversi paesi europei: nelle scorse ore sempre in Regno Unito Cook ha incontrato anche principe e principessa del Galles.

It was a true honor to meet with the Prince and Princess of Wales. We had a wonderful and wide-ranging discussion about the environment, mental health, and other issues that mean a great deal to all of us. pic.twitter.com/QGVmxo9Qa5

— Tim Cook (@tim_cook) September 29, 2023