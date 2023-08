Juice Super Summer, tutti i prodotti Apple che ami anche a rate

Grazie alla promozione Super Summer nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice, è possibile acquistare i prodotti Apple desiderati approfittando di sconti speciali e della possibilità di pagare anche a rate senza interessi.

Questa vale non solo per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch ma anche per AirPods, AirTag, cinturini Apple Watch e accessori.

Per esempio da Juice iPhone 14 si compra da 889 euro, in alternativa in 20 rate senza interessi da 44,95€ per 20 mesi. iPhone 14 Pro da 1.229€ si può avere pagando in 20 rate da 61,45€ sempre senza interessi.

iPad Air a listino a partire da 759€ si può avere pagando 20 rate da 37,95€, mentre iPad di decima generazione da 559€ in 20 rate da 27,95€. Stesso discorso per i Mac: MacBook Air con chip Apple Silicon M1 proposto a 999€, in alternativa in 20 rate da 49,95€ al mese. MacBook Air con chip Apple silicon M2 da 1.299€ si può pagare più comodamente in 20 rate da 64,95€.

Infine Apple Watch Serie 8 da 479€, con PagoDIL si paga in 20 rate da 23,95€, sempre senza costi aggiuntivi e senza interessi.

Tra le promozioni in corso segnaliamo AirPods Pro di prima generazione a 229€, AirPods di seconda generazione a 129€, la confezione con quattro AirTag a 99€. In offerta cinturini per Apple Watch a partire da solamente 9,90€ e custodie per iPhone marchiate dbramante a partire da 9,95€.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.