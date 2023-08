Chrome spiegherà perché le tue estensioni scompaiono

Il pianeta delle estensioni per il browser Chrome riserva sempre qualche sorpresa: anche dopo mesi e anni che l’utente ne utilizza una particolarmente utile, può capitare che all’improvviso non risulti più disponibile, senza alcun preavviso e senza poter sapere cosa sia effettivamente successo. Un pizzico di informazioni in più sarebbe utile per decidere anche come procedere per recuperare l’estensione desiderata se possibile, oppure rivolgersi a una soluzione alternativa.

Per fortuna anche Google conosce la storia e sta approntando un sistema che notifica l’utente quando una estensione Chrome viene rimossa da Chrome Web Store. L’utente riceverà una notifica quando una estensione installata sul proprio dispositivo viene rimossa dallo store, e questo può succedere per tre ragioni.

Nel primo caso uno sviluppatore ha rimosso da Chrome Web Store l’estensione che l’utente sta utilizzando. Nel secondo caso l’estensione è stata rimossa perché identificata come malware o contenente malware. Infine la rimozione può avvenire anche per le estensioni che violano le regole di Big G, come per esempio succede per istigazione all’odio o perché contiene spyware.

Nel caso di estensioni contenti malware, una volta che Google le individua ed etichetta come tali, il sistema la disabilità immediatamente, in questo modo le si rende inermi, ma questo meccanismo di protezione è già attivo da tempo. L’utente non riceverà notifiche nel caso in cui Google abbia concesso tempo allo sviluppatore per risolvere il problema oppure per presentare ricorso contro possibili violazioni delle regole.

Le nuove notifiche sulle estensioni saranno mostrate nelle Impostazioni, nella scheda denominata Privacy e Sicurezza, sotto la voce Controllo di sicurezza. Debutteranno con Chrome versione 117 indicata in arrivo all’inizio di settembre.

Negli scorsi giorni gli strumenti di intelligenza artificiale sono arrivati in Chrome: sia Microsoft Bing con il suo chatbot AI e, a distanza di pochi giorni, anche gli strumenti AI di Google in versione beta con riassunti di pagine web e articoli nella versione per iPhone e Android.