Keter sconta casette e arredi in resina nelle Offerte di Primavera

Una casa smart non si ottiene soltanto con l’automazione e l’elettronica ma anche con accessori e arredi che permettono di utilizzarne anche il più piccolo spazio sia dentro che fuori per tenere in ordine, custodire, proteggere tutto il nostro patrimonio di oggetti, utensili, e pure arredi che devono essere sempre pronti per l’uso o stare al riparo dell’intemperie.

Keter è un marchio notissimo, distribuito anche nei grandi punti vendita del fai da te che da tempo è presente anche su Amazon e che ha un vastissimo catalogo di armadi, bauli, casette e sistemi di stoccaggio che, grazie alla resina con cui sono realizzati, possono essere collocati in casa, in balcone, in terrazzo o in giardino senza problemi.

Allo stesso modo in resina sono realizzati anche i complementi d’arredo da giardino in grado di resistere al cattivo tempo senza scoloririrsi o deteriorarsi per anni e anni.

Molti di questi prodotti sono in sconto grazie alle Offerte di Primavera di Amazon con risparmi elevati che possono arrivare fino al 50%. Abbiamo fatto una selezione di quelli più convenienti per i lettori di Casaverdesmart.

A 40,99 € invece di 49,90 € | sconto 18% – fino a 25 mar 24

A 57,99 € invece di 83,90 € | sconto 31% – fino a 25 mar 24

A 57,99 € invece di 89,90 € | sconto 35% – fino a 25 mar 24

A 57,99 € invece di 74,90 € | sconto 23% – fino a 25 mar 24

A 59,99 € invece di 94,90 € | sconto 37% – fino a 25 mar 24

A 59,99 € invece di 84,90 € | sconto 29% – fino a 25 mar 24

A 72,99 € invece di 89,90 € | sconto 19% – fino a 25 mar 24

A 85,39 € invece di 149,90 € | sconto 43% – fino a 25 mar 24

A 93,99 € invece di 159,90 € | sconto 41% – fino a 25 mar 24

A 104,99 € invece di 159,90 € | sconto 34% – fino a 25 mar 24

A 114,99 € invece di 169,90 € | sconto 32% – fino a 25 mar 24

A 329,99 € invece di 479,00 € | sconto 31% – fino a 25 mar 24

A 40,99 € invece di 59,90 € | sconto 32% – fino a 25 mar 24

A 42,99 € invece di 59,90 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

A 42,99 € invece di 56,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

A 45,99 € invece di 49,90 € | sconto 8% – fino a 25 mar 24

A 119,99 € invece di 159,90 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

A 119,99 € invece di 199,90 € | sconto 40% – fino a 25 mar 24

A 139,89 € invece di 199,90 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 139,99 € invece di 159,90 € | sconto 12% – fino a 25 mar 24

A 139,99 € invece di 199,90 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 144,99 € invece di 199,90 € | sconto 27% – fino a 25 mar 24

A 154,99 € invece di 229,90 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

A 179,99 € invece di 249,90 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

A 199,99 € invece di 249,90 € | sconto 20% – fino a 25 mar 24

A 62,99 € invece di 74,90 € | sconto 16% – fino a 25 mar 24

A 84,99 € invece di 117,90 € | sconto 28% – fino a 25 mar 24

A 89,99 € invece di 109,90 € | sconto 18% – fino a 25 mar 24

A 119,99 € invece di 154,99 € | sconto 23% – fino a 25 mar 24

A 289,99 € invece di 429,00 € | sconto 32% – fino a 25 mar 24

A 415,99 € invece di 499,00 € | sconto 17% – fino a 25 mar 24

A 419,99 € invece di 599,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

A 473,99 € invece di 699,00 € | sconto 32% – fino a 25 mar 24

A 499,99 € invece di 749,00 € | sconto 33% – fino a 25 mar 24

A 559,99 € invece di 799,00 € | sconto 30% – fino a 25 mar 24

Sulle Offerte di Primavera 2024

