Kingroon KP3S Pro Printer, la stampante 3D compatta ma con grande area di stampa

Quanti fossero alla ricerca di una stampante 3D da regalarsi in queste feste potranno certamente dare uno sguardo al catalogo Kingroon. Oggi vi proponiamo in offerta Kingroon KP3S Pro, una stampante 3D guide guide lineari sugli assi X e Z che migliorano la stabilità e la precisione della testina della stampante, per una maggiore qualità di stampa. Al momento in offerta, spedita anche da magazzini europei, la si può acquistare direttamente a questo indirizzo.

Basato su un estrusore ad azionamento diretto in titanio con un rapporto di trasmissione 3:1, Kingroon KP3S Pro è in grado di stampare vari materiali, tra cui PLA, materiali flessibili come TPU e PETG e filamenti abrasivi e forti come ABS e nylon

.

Rispetto a KP3S, KP3S Pro ha un volume di stampa aumentato con un’area di 200*200*200 mm, che amplia ulteriormente le capacità della stampante per le attività quotidiane di stampa 3D. Questo la rende maggiormente versatile, permettendo di stampare dagli oggetti di utilizzo più comune, magari per lavori in casa, a veri e propri giocattoli o action figures.

Con i driver TMC2225, tutti i motori di questa KP3S Pro funzionano silenziosamente: una stampa silenziosa è certamente un vantaggio, così da non disturbare chi si trova nella stanza o in casa, anche e soprattutto durante lavori di stampa che richiedono più tempo. Questo vuol dire poter azionare la stampante anche in orari notturni, senza disturbare chi dorme nella stanza a fianco.

Con un alimentatore switching integrato, KP3S Pro funziona in totale sicurezza e offre una maggiore comodità rispetto alle stampanti 3D con alimentatori switching indipendenti.

Tra le sue caratteristiche spiccano un design compatto, ma con un volume di stampa di 200*200*200mm. Ha un estrusore diretto in titano affidabile con rapporto di trasmissione 3:1. Arriva a casa pre assemblata al 95%, e richiede appena 15 minuti per una corretta installazione.

Da notare, come scritto anche nella pagina del venditore, che l’acquirente riceverà un kit di aggiornamento per l’asse Y, che verrà spedito gratuitamente dalla Cina. Questo aggiornamento ridurrà leggermente l’altezza di stampa a circa 180-185 mm. Ovviamente, è disponibile anche il tutorial per l’aggiornamento, direttamente sul canale YouTube ufficiale del produttore.

Per acquistare la stampante 3D KP3S PRO in offerta a 219 dollari ll link da seguire è direttamente questo.