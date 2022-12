Videocamera smart Wi-Fi per la casa in offerta a soli 17 euro

La KERUI 1080P 3MP Mini Indoor Wireless Security Wifi IP Camera è una telecamera di sorveglianza progettata per offrire una sicurezza domestica affidabile e conveniente. Con una risoluzione FHD 1080P, questa telecamera offre immagini e video di alta qualità, rendendola ideale per la sorveglianza degli interni.

Una delle caratteristiche più utili della videocamera è il suo movimento automatico di monitoraggio, che permette alla telecamera di seguire automaticamente i movimenti all’interno della stanza. Inoltre, la telecamera supporta l’app intelligente Tuya per il controllo, per monitorare la propria casa in tempo reale tramite il proprio smartphone o tablet.

La KERUI 1080P 3MP Mini Indoor Wireless Security Wifi IP Camera è anche dotata di una visione notturna migliorata per garantire che la sorveglianza continui anche durante le ore di sonno. Con un sensore a infrarossi non invasivo, questa telecamera fornisce video chiari e ad alta definizione sia di giorno che di notte.

Per mantenere la sicurezza domestica sempre sotto controllo, la KERUI 1080P 3MP Mini Indoor Wireless Security Wifi IP Camera invia avvisi di sicurezza intelligenti al proprio telefono in caso di rilevamento di movimento. In questo modo, è possibile monitorare la propria casa in tempo reale senza dover guardare lunghe riprese video.

La videocamera presenta anche un motorino per la rotazione orizzontale e verticale di 80 gradi e 355 gradi, che crea una copertura completa di 360 gradi. Inoltre, la telecamera dispone di una lente grandangolare di 85 gradi, rendendola ideale per monitorare ampie aree all’interno della propria casa.

Infine, la KERUI 1080P 3MP Mini Indoor Wireless Security Wifi IP Camera supporta l’archiviazione cloud e le schede di memoria TF fino a 128 GB, per salvare le proprie riprese video in modo sicuro e accessibile in qualsiasi momento.

La videocamera si acquista in offerta al prezzo di circa 17 euro seguendo questo link diretto.