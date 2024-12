ChatGPT per Mac ora con supporto per l’app Note e altre app di terze parti

Pubblicità

A giugno 2024 OpenAI ha presentato la versione nativa di ChatGPT per macOS, permettendo agli utenti Mac di semplificare l’interazione con il noto chatbot con AI.

L’app può essere integrata con app di terze parti, incluso Xcode, l’ambiente di sviluppo di Apple che offre una suite di strumenti utili allo sviluppo di software per i sistemi macOS, iOS, iPadOS, watchOS e tvOS, e supporta strumenti per sviluppatori come VS Code, Xcode, Terminale e iTerm2.

La nuova versione dell’app per Mac supporta le ricerche delle conversazioni: è possibile cercare le precedenti conversazioni usando parole-chiave e frasi con un click nella barra delle ricerche.

È stato aggiunto il supporto per applicazioni che consentono di scrivere note e ulteriori app dedicate al coding, comprese: Note di Apple, Notion, Quip e Warp.

Altre migliorie (qui l’elenco completo) riguardano la possibilità di personalizzare il layout della toolbar nella finestra, un pulsante per copiare blocchi di codice, la risoluzione di alcuni bug.

Invece di copiare e incollare il codice in ChatGPT, gli sviluppatori possono collegare manualmente l’IDE o il terminale all’app macOS; sarà poi ChatGPT a valutare il contenuto in quell’app per dare risposte più rapide e basate sul contesto rispetto alle domande che vengono poste (questa funzionalità è disponibile per gli utenti Plus e Team).

Se l’app ChatGPT è già installata sul vostro Mac potete aggiornala avviandola selezionando dal menu “ChatGPT” la voce “Verifica disponibilità aggiornamenti” e confermando l’installazione degli aggiornamenti proposti.

Ricordiamo che OpenAI e Apple hanno annunciato una partnership per l’integrazione di ChatGPT in iOS, iPadOS e macOS (in Italia dovremmo atetndere fino ad aprile 2025), permettendo di accedere a varie funzionalità – inclusa la “comprensione” di documenti e immagini – senza bisogno di strumenti di terze parti; anche Siri potrà sfruttare ChatGPT, chiedendo il permesso all’utente e mostrando direttamente i risultati ottenuti dall’AI.

