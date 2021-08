KonoSuba Fantastic Days, il gioco di ruolo anime arriva su iPhone

La casa editrice di videogiochi Nexon ha annunciato il nuovo gioco di ruolo (RPG) gratuito per dispositivi mobili KonoSuba: Fantastic Days, spiegando che sarà lanciato a livello globale il 19 agosto durante un evento dedicato. Già un successo in Giappone, questo gioco di ruolo con personaggi da collezionare ha già raggiunto nel resto del mondo un milione di preregistrazioni il mese scorso.

È possibile preregistrarsi sul sito konosuba.nexon.com per tentare di vincere un omaggio: un paio di auricolari wireless Razer Hammerhead e una figurina di Megumin o Aqua.

Basato sulla serie anime presentata su CrunchyRoll e HBO Max, KonoSuba: Fantastic Days narra le gesta di uno studente delle scuole superiori che si reincarna in un mondo fantasy nel quale incontra una divinità fanatica degli esplosivi e un crociato folle per combattere il perfido Devil King.

Seguendo la trama originale, gli interpreti della light novel saranno riproposti insieme a nuovi personaggi creati appositamente per il gioco. Ogni personaggio verrà doppiato con le voci degli attori originali giapponesi che hanno lavorato nell’anime, Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi e Ai Kayano.

KonoSuba: Fantastic Days è pubblicato da Nexon in collaborazione con Kadokawa, la casa editrice di KonoSuba, e sviluppato da Sumzap. In arrivo in tutto il mondo sui iPhone, iPad e dispositivi Android, questo nuovo gioco di ruolo anime RPG sarà disponibile in sette lingue.

Nexon America festeggerà il lancio globale di KonoSuba: Fantastic Days con un evento di presentazione online il 19 agosto sul canale YouTube di Nexon Mobile Games. L’evento lancio presenterà personalità di anime popolari del web, contenuti esclusivi, consigli per i nuovi giocatori e altro ancora.

