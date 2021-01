Kospet Rock, smartwatch anti-tutto in offerta a 29 euro

Se volete uno smartwatch che, oltre a fare quel che fanno tutti gli altri orologi tech, sia anche super-resistente, ecco l’occasione: Kospet Rock è al momento in offerta lampo a 29 euro.

Si tratta di uno smartwatch che entra di diritto nella categoria “rugged”, ovvero quei dispositivi più resistenti del normale grazie alla costruzione rinforzata. In questo caso si ha a che fare con una cassa da 43mm (è spessa 12,7 mm) in metallo capace di funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra i -40°C e i 55°C e resistente non solo alla polvere, ma anche agli urti e alle immersioni in acqua fino a 30 metri di profondità, andando quindi ben oltre il limite dei 2 metri garantito da tutti gli altri.

E’ un gigante anche dal punto di vista dell’autonomia, perché promette fino a 50 ore in standby, oppure due settimane di uso continuo. Scende a 20 ore se si utilizza per tracciare costantemente l’attività fisica. Dentro c’è una batteria da 350 mAh che si ricarica in due ore tramite il cavetto con aggancio magnetico in dotazione.

Dal punto di vista dell’attività fisica poc’anzi citata, è in grado di tracciare fino a 20 sport differenti tra cui corsa, bicicletta e nuoto, ed integra il sensore HRS3603 per il monitoraggio a basso consumo della frequenza cardiaca ventiquattr’ore su ventiquattro. Può anche rilevare la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno nel sangue (meglio nota come saturazione, un dato particolarmente rilevante in questo periodo di pandemia da coronavirus), tiene anche traccia del sonno per migliorare la qualità del riposo giorno dopo giorno e offre anche un programma progettato per rilassare l’utente tramite la respirazione.

Per il resto ha tutte le funzioni principali che troviamo in uno smartwatch, ovvero la capacità di mostrare tutte le notifiche ricevute sullo smartphone (vi si collega tramite Bluetooth 5.0) e di ricordare di fare del movimento quando si sta seduti per troppo tempo. Funziona anche come controller remoto per la fotocamera, ha il cronometro, la sveglia, funge da lettore MP3 da polso e mostra anche il meteo su richiesta. Tutte queste informazioni vengono visualizzate su uno schermo TFT a colori da 1.69″.

A conclusione vi segnaliamo anche che utilizza un cinturino in silicone da 20 mm e che il sistema operativo è disponibile anche in lingua italiana. Kospet Rock generalmente costa circa 45 euro ma al momento, grazie all’offerta lampo di Gearbest, ve lo portate a casa per 29 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.