I supporti MagSafe per auto di Scosche al CES 2021

A mettere il MagSafe in auto ci ha pensato Scosche: con i supporti per iPhone 12 che l’azienda sta mostrando al Consumer Electronics Show di Las Vegas gli utenti potranno sfruttare il nuovo caricatore magnetico di Apple per sostenere il telefono in una posizione comoda durante la guida e al contempo ricaricarne la batteria.

La differenza principale rispetto ad altre soluzioni sta proprio qui: anziché bloccare l’iPhone con una morsa, dispongono di un alloggiamento a misura del caricatore MagSafe di Apple, in modo da poter sfruttare la potenza dei magneti per bloccarlo saldamente al supporto nell’orientamento che più si preferisce.

Per il resto questi supporti non sono diversi da molti altri che si trovano in commercio. Sono costruiti in policarbonato e utilizzano un braccio mobile con testa a sfera per offrire le più disparate possibilità di orientamento del telefono, il cui schermo può così essere regolato secondo l’altezza desiderata e direzionato vero lato conducente o passeggero in base all’occasione.

Il sistema si chiama Scosche MagicMount MSC & Extendo e propone diverse soluzioni che si adattano un po’ a tutti i veicoli attualmente in circolazione. C’è il modello che si fissa alla bocchetta di areazione dell’auto, quello con base che si infila millimetricamente nel portabicchieri dell’auto e la versione con ventosa che si fissa al parabrezza o al cruscotto, promossa da un portavoce della società in fiera come opzione utilizzabile anche in casa o in ufficio, per bloccare il telefono sulla scrivania e posizionarlo ad un’altezza particolarmente comoda per gestire le videochiamate.

Quale che sia il modello scelto (c’è anche il 4-in-1 che comprende tutte queste opzioni in un solo pacchetto), in confezione non ci sarà il caricatore MagSafe di Apple, che l’utente dovrà quindi preoccuparsi di acquistare separatamente dove più preferisce, ma sarà invece incluso il caricatore da 20W con spina accendisigari e presa USB-C Power Delivery che – secondo Scosche – garantisce la ricarica rapida a 15W su tutti gli iPhone della nuova serie 12 (escluso iPhone 12 mini che viene invece ricaricato a 12W).

Questi nuovi supporti per auto di Scosche compatibili con il MagSafe di Apple saranno commercializzati in primavera. Il prezzo non è stato ancora reso noto.