Come creare messaggi personalizzati per Apple Watch

L’Apple Watch consente di inviare messaggi in vari modi (dettando un testo, inviando un clip audio, scrivendo un messaggio a mano, inviando emoji, adesivi o la propria posizione), inclusa la possibilità di rispondere al volo con messaggi predefiniti. Di serie sono presenti risposte standard: “Ciao”, “Come stai?”, “Arrivo!”, “OK”, “Certo”, “Nessun problema” e altre ancora. Di seguito vediamo come eliminare, modificare o personalizzare questo tipo di risposte standard.

Come creare messaggi personalizzati

Aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate “Messaggi”, da qui “Risposte di default”. Per default le “risposte veloci” sono abilitate. L’ultima voce in basso è “Aggiungi risposta…”. Come è facile immaginare, da qui è possibile aggiungere una frase personalizzata.

Oltre ad aggiungere nuove frasi, dalla sezione “Risposte di default” è anche possibile personalizzare le esistenti risposte di default, toccando Modifica, trascinando per riordinarle oppure toccando il segno “-” per eliminarne una.

Rispondere con un messaggio personalizzato

Per rispondere al messaggio da Apple Watch, basta ruotarela Digital Crown per far scorrere il contenuto del messaggio, quindi scegli come rispondere (vocale, dettare testo, scrittura messaggio a mano, emojiu, ecc.) o scorre fino a trovare il messaggio personalizzato creato in precedenza.

Per tutti i tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.