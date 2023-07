KOSPET TANK S1, l’orologio con certificazioni militari e display sempre attivo insconto a 79 dollari

Se diete alla ricerca di uno smartwatch resistente e versatile per le avventure, il KOSPET TANK S1 potrebbe essere la soluzione perfetta. Con la sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM e la certificazione IP69K, questo orologio è pronto a sfidare le profondità marine e le situazioni più estreme. Un vero compagno affidabile per le avventure all’aperto. Solitamente ha un listino di 110 dollari, ma al momento lo portate a casa a meno di 80 dollari, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Per chi non conoscesse il brand, KOSPET è stata fondata nel 2018 con filiali in Cina e negli Stati Uniti. Oggi gli smartwatch KOSPET non sono solo presenti nelle principali piattaforme di e-commerce, con vendite annuali di milioni di unità, ma sono caratterizzati da una varietà di modelli e da un design unico.

Il KOSPET TANK S1 è dotato di una resistenza all’acqua fino a 5 ATM e ha ottenuto la certificazione IP69K, garantendo una protezione affidabile anche in ambienti umidi e difficili. Lo smartwatch sopporta immersioni fino a 50 metri di profondità senza preoccupazioni. E’ stato testato secondo gli standard militari MIL-STD-810H, dimostrando la sua resistenza e robustezza nelle condizioni più estreme.

Propone un display AMOLED da 1,3 pollici con supporto allo schermo sempre attivo. Con un contrasto ricco e dettagli nitidi, l’utente potrà leggere facilmente le informazioni di maggior interesse senza dover attivare il display ogni volta. Inoltre, il display è realizzato in vetro Corning Gorilla Glass 3, che lo rende resistente ai graffi e durevole nel tempo.

Grazie alla funzione di chiamata Bluetooth HiFi, il KOSPET TANK S1 consente di ricevere e effettuare chiamate direttamente dal polso. Quanto ai materiali, KOSPET TANK S1 è realizzato con una combinazione di lega di alluminio della serie 6xxx e acciaio inossidabile 316L. Questa scelta di materiali conferisce all’orologio una robustezza straordinaria e un aspetto elegante. Con un diametro di 45 mm e un peso di soli 48 grammi è anche comodo da indossare in qualsiasi situazione.

70 Modalità Sportive e App KOSPET FIT

Con ben 70 modalità sportive preimpostate, il KOSPET TANK S1 è pronto ad accompagnare l’utente durante qualsiasi attività fisica. Inoltre, grazie all’app KOSPET FIT, si potrà personalizzare il proprio orologio con una vasta gamma di programmi e quadranti.

KOSPET TANK S1 è uno smartwatch che unisce resistenza, funzionalità all’avanguardia e design elegante. Con la sua impermeabilità, certificazioni militari, display sempre attivo e funzioni sportive avanzate, questo orologio è il compagno perfetto per le vostre avventure.

Solitamente ha un costo di listino di 110 dollari, ma al momento lo si acquista a 79,99 dollari, cliccando qui o qui.