La console ASUS ROG Ally può danneggiare le microSD

Alcuni utenti della console portatile ASUS Rog Ally lamentano un problema: l’instabilità delle schede microSD, con alcune di queste che smettono di funzionare. Il motivo è semplice e ha a che fare con il lettore di schede, posizionato vicino ai VRM, ovvero il modulo regolatore di tensione, un vero e proprio “hotspot” che può raggiungere temperature molto alte.

Il posizionamento del lettore comporta per il lettore di schede temperature al di fuori del normale range di funzionamento, con ovvie conseguenze: memorie illeggibili e, nel peggiore dei casi, irreparabilmente danneggiate.

La ROG Ally è una console con il “cuore” di un PC: è basata su Windows ed è compatibile con Steam, Xbox Game Pass, Epic, GOG e altre librerie. Vanta un pannello touchscreen da 1080p con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e display (Gorilla Glass) da 7 pollici. Asus sfrutta un chip Z1 con un TDP (in altre parole la potenza termica dissipata da microprocessore) molto elevato.

Lo storage (SSD M.2 512GB) è un formato (2230) atipico, motivo per il quale molti utenti preferiscono ricorrere a microSD veloci. Il sito MiniMachines evidenzia un problema di affidabilità tra la console e le schede microSD.

“In seguito alla conferma dei test interni, in determinate condizioni di stress termico il lettore di schede SD potrebbe non funzionare correttamente” ha confermato Whitson Gordon, portavoce del reparto marketing di ASUS, sul server Discord dedicato alla console.

Asus ha promesso l’arrivo di un aggiornamento che dovrebbe migliorare la gestione delle ventole (sarà in pratica amentata la velocità sotto stress per incrementare il flusso d’aria e ridurre di conseguenza le temperature interne).

ASUS invita intanto gli utenti che hanno riscontrato problemi con la console a contattare il servizio clienti per l'RMA (sostituzione in garanzia). Non è chiaro se verranno proposti anche dei rimborsi a quanti hanno subito un danno alle schede di memoria.