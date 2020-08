KUU Xbook, il notebook da ufficio con SSD fino a 512 GB a soli 241 € con coupon

Chi avesse deciso di cambiare portatile, e di acquistarne uno nuovo per casa o ufficio, ecco l’offerta che potrebbe fare al caso vostro. KUU Xbook, il laptpop con SSD fino a 512 GB e 8 GB di RAM, in offerta a 214,14 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistarlo.

Le specifiche tecniche di questo portatile low cost lo rendono un perfetto compagno per l’ufficio e la produttività, e naturalmente anche per la visione di contenuti in streaming. Al suo interno propone una CPU Intel Celeron 41153M con clock fino a 2,00GHz, affiancata da una GPU Intel HD Graphics 600, cui si affiancano 8GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione SSD; il portatile è poi disponibile anche nella variante da 512 GB.

Lo schermo IPS, con risoluzione Full HD 1920 x 1080, ha una diagonale di 14,1, mentre tra le altre caratteristiche, ancora, KUU Xbook propone al suo interno un modulo di rete Wi-Fi Dual Band 2.4G / 5G, 802.11a / b / g / n, con supporto allo standard IEEE 802.11ac. Arriverà a casa con installato Windows 10 Pro, mentre sul lato multimediale propone una fotocamera frontale per le videochiamate e i selfie da 0,3 MP.

Quanto all’autonomia, il portatile si affida a due batterie da ben 5000 mAh (che dovrebbero garantire fino a 13 ore di autonomia), mentre lato connettività propone 2 USB 3.0, una uscita HDMI, jack per cuffie, slot per scheda microSD e naturalmente l’interfaccia di alimentazione.

Solitamente KUU Xbook arriva a costare 344 euro, ma al momento il prezzo è di 214,14 euro nella versione con 256 GB di SSD, con spedizione gratuita per l’Italia dai magazzini spagnoli e consegna rapida, grazie al codice sconto K52A076D2B227001. Click qui per acquistare il laptop.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.