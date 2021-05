La Cina cavalca l’onda del 5G con ripercussioni positive per gli operatori

Developing Telecoms – portale specializzato nel settore delle telecomunicazioni per i mercati emergenti – riferisce che l’industria cinese delle telecomunicazioni ha registrato una crescita più rapida delle entrate nel primo trimestre del 2021, cavalcando l’onda del 5G.

Le entrate industriali combinate sono aumentate del 6,5% su base annua a 360,1 miliardi di yuan (circa 55,46 miliardi di dollari) nel primo trimestre, in aumento di 4,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Alla fine di marzo, i tre giganti cinesi delle telecomunicazioni – China Telecom, China Mobile e China Unicom – avevano 1,6 miliardi di utenti di telefonia mobile, con il numero di abbonati 5G che ha raggiunto 285 milioni. In passato, le prestazioni di business degli operatori hanno mostrato una crescita più lenta o addirittura negativa, soprattutto con i ricavi medi per utente (ARPU) in calo anno dopo anno. Il miglioramento della performance del Q1 è di notevole interesse nel mercato.

Dai report emerge che gli operatori hanno menzionato il 5G come uno dei principali fattori trainanti. Una delle ragioni per guidare lo sviluppo del 5G in Cina è che il paese ha accelerato la costruzione di infrastrutture per sostenere lo sviluppo del settore 5G negli ultimi due anni. Alla fine del 2020, il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) ha annunciato che la Cina costruirà 600.000 stazioni di base per le reti di telecomunicazione 5G nel 2021, e promuoverà ulteriormente la costruzione di reti 5G e le applicazioni, accelerando anche il roll-out nelle principali città.

Diversi report di ricerca hanno anche indicato che il mercato cinese delle telecomunicazioni è in testa con l’adozione del 5G e la rapida adozione della tecnologia 5G in Cina sta alimentando anche la domanda di smartphone 5G. Developing Telecoms si aspetta di vedere l’enorme domanda di spedizioni di smartphone 5G e il picco di traffico dati annuale 5G in Cina, elementi che continueranno a spingere le entrate per gli operatori cinesi.